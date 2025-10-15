„Blestemul” coaliției? Alegerile din București intră în faza „Miorița”. Nu se fac în 2025, dar „baciul ungurean și cu cel vrâncean vor să-l omoare pe cel moldovean”. Cum au ajuns partidele puterii să fugă de temelia democrației: votul

Partidele coaliției de la guvernare fug în continuare de stabilirea datei alegerilor locale din București, în condițiile în care poziția de Primar General al Capitalei a dat în istoria post decembristă a României deja doi Președinți ai României: Traian Băsescu și Nicușor Dan.

Nici ieri liderii coaliției nicio decizie, deși liderii USR ( Cătălin Drulă) și cei din PNL(Ciprian Ciucu) au insistat zilele trecute pentru stabilirea degrabă a datei alegerilor pentru Capitala României.

Cseke Attila (UDMR): În 2025 nu se mai pot organiza alegeri. (…) Este o indecizie a coaliției

Pe seară, într-o emisiune la TVR Info, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a confirmat că practic, în acest an, s-a ieșit din calendarul alegerilor și noul Primar al Bucureștiului nu va fi ales în acest an. „Din punctul de vedere al termenelor, eu cred că anul acesta nu prea se mai pot organiza alegeri. (…) Astăzi (n.r. în coaliție), recunosc că nu a fost nicio discuție legată de acest subiect. Noi aici susținem ce decide coaliția, nu avem niciun interes politic de niciun fel.(…) Ar fi bine ca și pe acest aspect să existe o decizie până la urmă, pentru că și aceasta este în opinia publică o indecizie a coaliției în care coaliția nu ajunge la un consens pentru a declanșa această procedură”, spune ministrul.

Ludovic Orban ( consilier prezidențial Nicușor Dan): Nu poți să-i impui unui partener de coaliție să candideze într-un fel sau altul. Campania să nu afecteze actul de guvernare

Într-o altă ieșire la Hotspot, Ludovic Orban, consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă, făcea apel la partidele coaliției să nu pună condiții privind candidaturile.

Ludovic Orban despre alegerile din Capitala: „Coaliția trebuie să hotărască cât mai repede data alegerilor din București și asta o spune un om care s-a luptat pentru democrație și pentru organizare de alegeri. (…) Trebuie organizate alegeri cât mai repede și trebuie stabilită data cât mai repede. Doi, niciun partid nu poate impune unui actor din coaliție să candideze sau nu în vreun fel. Este dreptul fiecărui actor politic din coaliție să aibă o strategie legată de PMB. Să aibă candidat sau nu, să susțină un alt candidat. Nu poți să-i impui unui partener de coaliție să candideze într-un fel sau altul. Fiecare are dreptul de a stabili modul în care participă în alegerile pentru Primăria Capitalei. Dacă se ajunge la situația în care fiecare partid să aibă un candidat propriu, în mod evident ar trebui să existe o discuție în coaliție despre modul în care se derulează campania. Un pact de neagresiune, să se abțină de la atacuri reciproce.

Dacă se ajunge la o campanie plină de acuze există risc să apară tensiuni si neînțelegeri suplimentare care sunt izvorâte din aceasta competiție pentru Primăria Capitalei”, afirma Orban.

Și Orban a lăsat de înțeles că în 2025 nu vor mai fi alegeri pentru Primăria București: „Trebuie să ia o decizie cat mai rapidă indiferent care este data. E complicat sa faci alegeri în decembrie, oamenii se gândesc la sărbători. Ei trebuie sa hotărască când sunt organizate alegerile și să facă un fel de înțelegere cum să se deruleze campania ca sa nu afecteze actul de guvernare.”

Olguța Vasilescu ( PSD): Nu putem merge pe balada Miorița, cu baciul ungurean și cel vrâncean care se unesc să îl omoare pe cel moldovean. Se rupe coaliția dacă PNL și USR au candidat comun

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, într-o ieșire la Antena 3, și ea a vorbit mai plastic despre organizarea alegerilor din București: „Este vorba de un acord politic. Fie avem un candidat comun al coaliției, fie fiecare partid candidează singur.

Am spus ca nu putem merge pe balada Miorița, cu baciul ungurean și vrâncean care se unesc să îl omoare pe cel moldovean, și daca fiecare partid va merge de sine stătător nu este niciun fel de problemă.

Mai mult ca sigur se va rupe coaliția daca PNL si USR stabilesc un candidat comun, nu e corect fata de parteneri. Noi am spus ca nu avem nicio problemă cu data, pot fi și mâine alegerile, problema este cu protocolul. Dacă vin cu o minicoaliție în cadrul coaliției atunci e o problemă”.

2024: Cătălin Cârstoiu, candidatul comun PSD PNL, retras după 1 lună și 14 ore de negocieri în coaliție

Anul trecut, coaliția PSD PNL a avut o altă experiență neplăcută în alegerile din București.

După ce cu greu PSD și PNL au luat decizia susținerii unui candidat comun la Primăria Generală și după ce acesta a fost lansat oficial la Palatul Parlamentului– vorbim de medicul Cătălin Cârstoiu – acesta – după 1 lună și 14 ore de negocieri la Guvern – a fost retras din campanie iar PSD și PNL au mers cu candidați separați în alegeri: Gabriela Firea și Sebastian Burduja.

Finalul odiseei electorale al coaliției a fost pecetluit pe 9 iunie 2024, când niciunul dintre candidații partidelor coaliției nu a obținut Primăria Generală a Capitalei. Câștigător la voturi a fost Nicușor Dan, din poziția independentului, care a obținut cu 352.000 de voturi al doilea mandat de Primar General al Capitalei cu 47,94%.