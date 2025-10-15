Prima pagină » Știri politice » „Blestemul” coaliției? Alegerile din București intră în faza „Miorița”. Nu se fac în 2025, dar „baciul ungurean și cu cel vrâncean vor să-l omoare pe cel moldovean”. Cum au ajuns partidele puterii să fugă de temelia democrației: votul

„Blestemul” coaliției? Alegerile din București intră în faza „Miorița”. Nu se fac în 2025, dar „baciul ungurean și cu cel vrâncean vor să-l omoare pe cel moldovean”. Cum au ajuns partidele puterii să fugă de temelia democrației: votul

15 oct. 2025, 09:25, Știri politice
„Blestemul” coaliției? Alegerile din București intră în faza „Miorița”. Nu se fac în 2025, dar „baciul ungurean și cu cel vrâncean vor să-l omoare pe cel moldovean”. Cum au ajuns partidele puterii să fugă de temelia democrației: votul

Partidele coaliției de la guvernare fug în continuare de stabilirea datei alegerilor locale din București, în condițiile în care poziția de Primar General al Capitalei a dat în istoria post decembristă a României deja doi Președinți ai României: Traian Băsescu și Nicușor Dan.

Nici ieri liderii coaliției nicio decizie, deși liderii USR ( Cătălin Drulă) și cei din PNL(Ciprian Ciucu) au insistat zilele trecute pentru stabilirea degrabă a datei alegerilor pentru Capitala României.

Cseke Attila (UDMR): În 2025 nu se mai pot organiza alegeri. (…) Este o indecizie a coaliției

Image: 1023172545, License: Rights-managed, Restrictions: Usage restrictions: Advertising and promotion,Commercial electronic,Consumer goods,Direct mail and brochures,Indoor display,Internal business usage,Personal use, Model Release: no

Pe seară, într-o emisiune la TVR Info, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a confirmat că practic, în acest an, s-a ieșit din calendarul alegerilor și noul Primar al Bucureștiului nu va fi ales în acest an.  „Din punctul de vedere al termenelor, eu cred că anul acesta nu prea se mai pot organiza alegeri. (…) Astăzi (n.r. în coaliție), recunosc că nu a fost nicio discuție legată de acest subiect. Noi aici susținem ce decide coaliția, nu avem niciun interes politic de niciun fel.(…) Ar fi bine ca și pe acest aspect să existe o decizie până la urmă, pentru că și aceasta este în opinia publică o indecizie a coaliției în care coaliția nu ajunge la un consens pentru a declanșa această procedură”, spune ministrul.

Ludovic Orban ( consilier prezidențial Nicușor Dan): Nu poți să-i impui unui partener de coaliție să candideze într-un fel sau altul. Campania să nu afecteze actul de guvernare

Într-o altă ieșire la Hotspot, Ludovic Orban, consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă, făcea apel la partidele coaliției să nu pună condiții privind candidaturile.

Ludovic Orban despre alegerile din Capitala: „Coaliția trebuie să hotărască cât mai repede data alegerilor din București și asta o spune un om care s-a luptat pentru democrație și pentru organizare de alegeri. (…) Trebuie organizate alegeri cât mai repede și trebuie stabilită data cât mai repede. Doi, niciun partid nu poate impune unui actor din coaliție să candideze sau nu în vreun fel. Este dreptul fiecărui actor politic din coaliție să aibă o strategie legată de PMB. Să aibă candidat sau nu, să susțină un alt candidat. Nu poți să-i impui unui partener de coaliție să candideze într-un fel sau altul. Fiecare are dreptul de a stabili modul în care participă în alegerile pentru Primăria Capitalei. Dacă se ajunge la situația în care fiecare partid să aibă un candidat propriu, în mod evident ar trebui să existe o discuție în coaliție despre modul în care se derulează campania. Un pact de neagresiune, să se abțină de la atacuri reciproce.

Dacă se ajunge la o campanie plină de acuze există risc să apară tensiuni si neînțelegeri suplimentare care sunt izvorâte din aceasta competiție pentru Primăria Capitalei”, afirma Orban.

Și Orban a lăsat de înțeles că în 2025 nu vor mai fi alegeri pentru Primăria București: „Trebuie să ia o decizie cat mai rapidă indiferent care este data. E complicat sa faci alegeri în decembrie, oamenii se gândesc la sărbători. Ei trebuie sa hotărască când sunt organizate alegerile și să facă un fel de înțelegere cum să se deruleze campania ca sa nu afecteze actul de guvernare.”

Olguța Vasilescu ( PSD): Nu putem merge pe balada Miorița, cu baciul ungurean și cel vrâncean care se unesc să îl omoare pe cel moldovean. Se rupe coaliția dacă PNL și USR au candidat comun

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, într-o ieșire la Antena 3, și ea a vorbit mai plastic despre organizarea alegerilor din București: „Este vorba de un acord politic. Fie avem un candidat comun al coaliției, fie fiecare partid candidează singur.

Am spus ca nu putem merge pe balada Miorița, cu baciul ungurean și vrâncean care se unesc să îl omoare pe cel moldovean, și daca fiecare partid va merge de sine stătător nu este niciun fel de problemă.

Mai mult ca sigur se va rupe coaliția daca PNL si USR stabilesc un candidat comun, nu e corect fata de parteneri. Noi am spus ca nu avem nicio problemă cu data, pot fi și mâine alegerile, problema este cu protocolul. Dacă vin cu o minicoaliție în cadrul coaliției atunci e o problemă”.

2024: Cătălin Cârstoiu, candidatul comun PSD PNL, retras după 1 lună și 14 ore de negocieri în coaliție

Anul trecut, coaliția PSD PNL a avut o altă experiență neplăcută în alegerile din București.

După ce cu greu PSD și PNL au luat decizia susținerii unui candidat comun la Primăria Generală și după ce acesta a fost lansat oficial la Palatul Parlamentului– vorbim de medicul Cătălin Cârstoiu – acesta – după 1 lună și 14 ore de negocieri la Guvern – a fost retras din campanie iar PSD și PNL au mers cu candidați separați în alegeri: Gabriela Firea și Sebastian Burduja.

Finalul odiseei electorale al coaliției a fost pecetluit pe 9 iunie 2024, când niciunul dintre candidații partidelor coaliției nu a obținut Primăria Generală a Capitalei. Câștigător la voturi a fost Nicușor Dan, din poziția independentului, care a obținut cu 352.000 de voturi al doilea mandat de Primar General al Capitalei cu 47,94%.

Citește și

POLITICĂ Diana Șoșoacă îl provoacă pe Ionuț Moșteanu în poligon: „Hai, Moștene! Te aștept la un tir! M-ai mobilizat total!”
09:36
Diana Șoșoacă îl provoacă pe Ionuț Moșteanu în poligon: „Hai, Moștene! Te aștept la un tir! M-ai mobilizat total!”
POLITICĂ Ministrul Nazare a început programul oficial, în SUA: „Transmitem partenerilor americani un mesaj clar”
08:53
Ministrul Nazare a început programul oficial, în SUA: „Transmitem partenerilor americani un mesaj clar”
POLITICĂ Înarmarea țărilor europene este pe masa oficialilor UE și NATO din cadrul celor trei întâlniri de la Bruxelles
08:06
Înarmarea țărilor europene este pe masa oficialilor UE și NATO din cadrul celor trei întâlniri de la Bruxelles
POLITICĂ Cseke Attila: „PNRR va avea prioritate anul viitor, are termen final august 2026”
22:33
Cseke Attila: „PNRR va avea prioritate anul viitor, are termen final august 2026”
POLITICĂ Olguța Vasilescu vrea un candidat comun al coaliției pentru Primăria Capitalei: „Pot fi si mâine alegerile”
20:50
Olguța Vasilescu vrea un candidat comun al coaliției pentru Primăria Capitalei: „Pot fi si mâine alegerile”
POLITICĂ Olguța Vasilescu, un nou ultimatum pentru Bolojan: „PSD-ul se va retrage în opoziție. O variantă de Guvern fără PSD nu se poate”
20:29
Olguța Vasilescu, un nou ultimatum pentru Bolojan: „PSD-ul se va retrage în opoziție. O variantă de Guvern fără PSD nu se poate”
Mediafax
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Cutremur de 4 grade pe scara Richter, azi dimineață, în România! În ce zonă s-a produs
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noua Dacia Duster Pick-Up, deja pe șoselele din țară! „Este ea în sine o ROABĂ”, comentează oamenii pe FACEBOOK
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu, întâmpinat cu urale la Iași. A făcut anunțul care dă din nou speranțe susținătorilor: O mare onoare pentru mine!
Evz.ro
Cum a ajuns Bianca Drăgușanu iubita lui Cătălin Botezatu. Aventura din iulie 2009
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
HOROSCOP 16 octombrie 2025. Norocul este de partea Vărsătorilor! Li se îndeplinesc toate dorințele pe plan profesional și au parte de multe momente frumoase
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Comisia Europeană a actualizat cerințele pentru încărcătoare