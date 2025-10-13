Prima pagină » Știri politice » Alexandru Rafila susține că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot organiza anul acesta

Alexandru Rafila susține că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot organiza anul acesta

13 oct. 2025, 18:56, Știri politice
Alexandru Rafila a declarat, luni, că Guvernul poate aproba prin hotărâre data alegerilor oricând, inclusiv în 2025, însă este necesar un protocol de organizare.

„Nu poți să fii în coaliție la Guvern și să faci o altă coaliție la alegerile pentru Primăria Capitalei. Nu poți să soliciți sprijinul și contribuția importantă a Partidului Social-Democrat și, pe de altă parte, să existe posibilități care să infirme coaliția aflată la guvernare printr-o altă decizie”, a explicat Rafila, citat de Mediafax.

 

Întrebat dacă Sebastian Burduja ar fi o variantă potrivită de candidat comun, Rafila a răspuns că nu are informații că acesta dorește să candideze și că desemnarea trebuie să aibă consens.

Purtătorul de cuvânt al PSD a precizat că partidul nu are nicio problemă dacă unicul candidat al coaliției nu este de la PSD, cu condiția ca acesta să fie susținut de toate partidele din coaliția de guvernare.

