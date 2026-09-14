Și-a dat demisia din AUR și a plecat la USR. Vicepreședintele de filială are ca țintă pentru alegerile din 2028 Primăria Băile Herculane

Fost vicepreședinte al filialei AUR, Silvius Cornean a plecat din partid și s-a „transferat” direct la USR. Mai mult, el și-a anunțat, deja, candidatura pentru Primăria Băile Herculane, la alegerile locale din 2028.

Cornean a acuzat existența unor negocieri politice prin care AUR ar fi încercat să-l atragă de la PSD pe viceprimarul Marius Nicoară.

Silvius Cornean, noul președinte al USR Băile Herculane

Fostul politician din AUR a devenit membru al USR și a fost ales președintele organizației locale din Băile Herculane. Plecarea sa din partidul condus de George Simion a venit în contextul unor presupuse negocieri desfășurate la Caraș-Severin. Publicația locală Express de Banat scrie că Silvius Cornean ar fi aflat de încercările celor din AUR de a-l „racola” de la PSD pe viceprimarul din Băile Herculane, Marius Nicoară.

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Imediat ce și-a dat demisia din AUR, Cornean a transmis că nu se retrage din politică, fiind curtat de mai multe partide. Însă, dintre toate, el se regăsește cel mai în ideologia USR. Iar la finalul săptămânii trecute, fostul suveranist și-a oficializat „mariajul” cu progresiștii: Cornean a semnat adeziunea la USR și a fost ales președintele organizației locale nou-înființate din Băile Herculane.

Referitor la trecerea dintr-un partid în altul, Silvius Cornean a spus că proiectele de dezvoltare a stațiunii Băile Herculane și colaborarea cu deputatul Andrei Plujar (USR) l-au convins să își schimbe viziunea.

„Eu încă din momentul revenirii mele în țară m-am simțit mai aproape de politica USR, însă din diverse motive, datorită unor influențe, am ajuns în AUR. Acolo nu s-a discutat, însă, niciodată despre interesele Băilor Herculane. În schimb, domnul deputat Andrei Plujar e cât se poate de implicat pentru ca Băile Herculane să renască. Este principalul motiv pentru care am acceptat să preiau organizația USR Herculane, să o construiesc și, evident, în 2028, să îmi asum candidatura pentru Primărie”, a declarat Silvius Cornean pentru Express de Banat.