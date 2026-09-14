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Danemarca pregătește preoții pentru a putea oficia un număr mare de înmormântări militare, în caz de război

Elena Popescu
Danemarca pregătește preoții pentru a putea oficia un număr mare de înmormântări militare, în caz de război
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Danemarca pregătește preoții pentru a putea oficia un număr mare de înmormântări militare, în eventualitatea izbucnirii unui război de amploare în Europa.

Thomas H. Beck, șeful capelanilor militari din Danemarca, a declarat pentru TV 2 că unul dintre scenariile pentru care țara se pregătește presupune între 10 și 20 de militari morți pe zi. Începând din luna ianuarie, capelanii militari danezi vor începe să îi instruiască pe preoții parohi din întreaga țară, notează militarnyi.com.

Aceștia îi vor învăța cum să oficieze funeralii militare și cum să gestioneze situațiile în care există un număr mare de militari căzuți la datorie.

Potrivit lui Beck, experiența războiului din Ucraina arată că, în eventualitatea unui conflict major, numărul victimelor ar putea depăși semnificativ bilanțurile înregistrate în precedentele operațiuni militare ale Danemarcei. În prezent, în cadrul Forțelor Armate daneze activează 95 de capelani militari. Pe timp de pace, aceștia lucrează și ca preoți parohi.

Danemarca a alocat deja 1,8 milioane de coroane daneze pentru pregătirea Bisericii Danemarcei

În cazul unui război de amploare, însă, cei 95 de capelani ar putea să nu fie suficienți pentru a oficia toate funeraliile. Din acest motiv, capelanii militari urmează să își pregătească și colegii civili pentru situații în care ar trebui să lucreze cu un număr mare de militari decedați.

Capelanii militari danezi beneficiază de pregătire în domeniul asistenței pastorale militare, al dreptului internațional umanitar și al problemelor militare.

Danemarca a alocat deja 1,8 milioane de coroane daneze pentru pregătirea Bisericii Danemarcei în vederea îndeplinirii acestor atribuții. Fondurile au fost prevăzute în acordul pentru apărare încheiat în noiembrie 2024.

Anterior, Militarnyi a relatat că Forțele Armate daneze au extins recrutarea tinerilor, pe fondul acțiunilor Statelor Unite și Rusiei. În cadrul noului program, cu o durată de 11 luni, 1.600 de danezi au fost recrutați în armată.

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