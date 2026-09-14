Un al treilea stegar dac şi-a făcut apariţia în poarta Parlamentului. Ce revendicări are

În faţa Parlamentului, luni, şi-a făcut apariţia un nou stegar dac, care flutura un drapel care depăşea înălţimea porţilor aflate dinaintea instituţiei pe care intră aleşii României.

Este deja al treilea, în acest an, după ce Cezar Avrămuţă, cel mai cunoscut dintre ei, a renunţat să se mai caţere pe gardurile şi în copacii din faţa instituţiilor publice.

La scurt timp, a apărut şi un al doilea „stegar dac”, care se prezenta cu numele de Bogdan „Ticălosu'” din Berceni,legitimat în demersul său de o căciulă dacică.

Luni dimineaţă, în poarta Parlamentului, „Ursu” din Galaţi arbora un steag tricolor imens, iar basca tradiţională a dacilor e înlocuită de o şapcă pe care scrie „pleava societăţii”. Era în live pe tiktok.

Spune că susţine „0 Românie corectă, o Românie dreaptă” şi „să se desecretizeze anularea alegerile şi stenogramele care spun de ruşi”, a răspuns bărbatul, la întrebarea Gândul cu privire la motivul prezenţei în acel loc.