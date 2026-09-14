Procurorul general al Ucrainei, implicat într-un dosar de corupție, a părăsit țara într-o mașină de serviciu. Plecarea ar fi fost posibilă doar cu autorizarea lui Zelenski. Cum își justifică Ruslan Kravcenko deplasarea

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, care a demisionat, săptămâna trecută, în urma unui scandal major de corupție, ar fi părăsit țara în noaptea de 13 spre 14 septembrie, la bordul unui automobil de serviciu. Informația este relatată de „Ukrainska Pravda”, care citează surse din cadrul organelor de drept. (Surse UP din cadrul forțelor de ordine și Centrul de Acțiune Anticorupție (AntAC) n.r.).

Potrivit unor surse UP („Ukrainska Pravda”), Kravcenko a trecut granița la ora 02:30 într-un autoturism de serviciu.

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Se presupune că acesta a folosit o deplasare în Lituania, în interes de serviciu, drept motiv pentru a traversa frontiera.

De asemenea, potrivit surselor Ukrainska Pravda, citate de TVR.md, soția lui Kravcenko a trecut frontiera la ora 1:00.

Potrivit Centrului de Acțiune Anticorupție din Ucraina, Kravcenko ar fi semnat o ordonanță privind punerea sub învinuire a directorului Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), Semen Kryvonos, în schimbul posibilității de a părăsi țara.

Înainte de a părăsi Ucraina, Kravchenko a înregistrat un videoclip în care susținea că Kryvonos și o persoană apropiată șefului Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO) ar fi comis infracțiuni.

AntAC afirmă că o astfel de plecare a fost posibilă doar cu consimțământul și autorizarea președintelui Volodimir Zelenski.

Kravcenko a declarat anterior că a semnat un act de punere sub acuzare împotriva lui Kryvonos și a acuzat NABU și SAPO că au confiscat materiale din dosarele împotriva angajaților lor în cadrul perchezițiilor efectuate ca parte a Operațiunii „Cartagina”, cu scopul de a bloca deciziile procedurale în respectivele cazuri.

NABU și SAP au declarat, ca răspuns la afirmațiile procurorului general Ruslan Kravcenko privind punerea sub învinuire a angajaților structurilor anticorupție, că directorului biroului, Semen Kryvonos, nu i-a fost comunicată oficial nicio acuzație. Instituțiile consideră declarația lui Kravcenko drept o continuare a atacului asupra organelor anticorupție.

Ulterior, Zelenski a solicitat parlamentului să susțină de urgență demiterea lui Kravchenko.

Parlamentul Ucrainei va vota demisia lui Kravcenko

David Arakhamia, liderul fracțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului”, a declarat că parlamentul Ucrainei intenționează să examineze demisia procurorului general Ruslan Kravchenko în plen, pe 15 septembrie.

„Votul privind demisia procurorului general Kravchenko va avea loc mâine, 15 septembrie.”, a scris Arakhamia.

La câteva ore după ce „Ukrainska Pravda” a publicat informațiile despre deplasarea sa, procurorul general Ruslan Kravchenko a confirmat că se află în străinătate, precizând că este într-o călătorie de afaceri în cadrul căreia sunt programate întâlniri cu parteneri internaționali.

„Mă aflu în prezent într-o călătorie de afaceri în străinătate, în cadrul căreia sunt programate o serie de întâlniri. În cadrul acestor întâlniri, intenționez să informez partenerii internaționali cu privire la situația reală din cadrul agențiilor anticorupție din Ucraina, la semnalele care indică faptul că o influență necontrolată se concentrează în mâinile acestora, precum și la riscurile pe care acest lucru le prezintă pentru suveranitatea națională a Ucrainei, statul de drept și instituțiile democratice.”, scris acesta pe pagina de Facebook

Ruslan Kravchenko și-a prezentat demisia din funcția de procuror general pe fondul unei anchete desfășurate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și de Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO).

Cele două mari agenții independente anticorupție din Ucraina, NABU (Biroul Național Anticorupție) și SAPO (Procuratura Specială Anticorupție), au declanșat o anchetă de proporții numită Operation „Cartagina”. Aceștia au descoperit o rețea uriașă de centre de apel (call-centere) ilegale care escrocau oameni din întreaga lume și spălau milioane de dolari. S-a demonstrat că această întreagă rețea criminală era protejată la cel mai înalt nivel chiar din interiorul Biroului Procurorului General