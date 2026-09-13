Băsescu susține că măsurile lui Bolojan au afundat România, în loc să o salveze

Fostul președinte Traian Băsescu îl critică pe premierul demis Ilie Bolojan pentru măsurile luate în încercarea de a reduce deficitul bugetar. Într-o intervenție la România TV, Băsescu susține că Bolojan ar fi trebuit să reducă mai consistent cheltuielile statului, în loc să pună în sarcina economiei creșterea veniturilor și reducerea deficitului.

Băsescu: „A crezut că, prin măsurile pe care le-a aplicat, a salvat țara”

Traian Băsescu consideră că Ilie Bolojan a pornit de la o evaluare greșită a situației economice și susține că măsurile adoptate de Guvern nu au rezolvat problema, ci au adâncit-o.

„Cred că cineva i-a spus în ce situație se află țara și i-a anunțat că e într-o situație dificilă, pentru că Bolojan a crezut că, prin măsurile pe care le-a aplicat, a salvat țara. Nu, a afundat-o”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte susține că Guvernul ar fi avut la dispoziție și alte variante pentru reducerea cheltuielilor, inclusiv intervenții asupra cheltuielilor materiale și a sporurilor din sectorul public.

„Pentru că, în loc să reducă cheltuielile consistent, și aici mă refer la cheltuieli materiale și la celebrele sporuri care aproape au dublat fondul de salarii, în loc să umble aici, plus tinerii pensionari de 42-46 de ani, care sunt vreo sută de mii prin instituțiile publice, tinerii pensionari din sistemele militarizate să meargă în sectorul privat și să degreveze bugetul de stat de plata pensiei și salariului de același om, să-i plătești și pensie și salariu este neregulă, în opinia mea”, a afirmat Băsescu.

Bolojan „Nu a vrut” să reducă suficient cheltuielile

Traian Băsescu spune că Executivul avea resurse pentru a interveni mai puternic asupra cheltuielilor, însă a ales o altă strategie pentru reducerea deficitului.

„Avea aceste resurse și mai are să reducă cheltuielile, dar nu a vrut, a mers pe ideea să pună în sarcina economiei creșterea de venituri și reducerea deficitului și rezultatul va fi catastrofal din punct de vedere al performanței economice. Nu cred că vom fi pe 0, cred că vom fi pe minus consistent la creștere economică”, a declarat fostul președinte.

Băsescu avertizează și asupra proiectelor finanțate prin PNRR

În aceeași intervenție, Traian Băsescu a atras atenția asupra proiectelor de investiții finanțate prin PNRR. Potrivit acestuia, o parte importantă dintre proiectele locale nu sunt încă finalizate, ceea ce ar putea pune presiune suplimentară pe bugetul de stat.

„Este un lucru despre care nu vorbește nimeni: s-a terminat PNRR-ul. Au fost vreo 3.000 de proiecte de investiții pe PNRR, mai mari, mai mici, naționale și locale. Cele locale, mai bine de jumătate, nu sunt terminate. Ca să le termine, trebuie să le dea bani”, a explicat Traian Băsescu.

Fostul președinte susține că România riscă să ajungă în situația de a returna fonduri europene dacă proiectele nu sunt finalizate.

„Deci, față de ce a fost cheltuiala până acum, guvernul trebuie să le dea bani să termine aceste proiecte, pentru că, dacă nu se termină, trebuie să dea banii folosiți de la Uniunea Europeană, să-i returneze, ceea ce ar fi un dezastru indiscutabil”, a mai spus Băsescu.