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Stare de urgență în Republica Moldova. Avertismentul președintei Maia Sandu cu privire la alimentarea cu apă a unor localități

Stare de urgență în Republica Moldova. Avertismentul președintei Maia Sandu cu privire la alimentarea cu apă a unor localități
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Republica Moldova trebuie să se pregătească pentru perioade de secetă tot mai frecvente și pentru o situație în care apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat. Averismentul vine de la președinta Maia Sandu care spune că autoritățile trebuie să intervină atât pentru a depăși situația actuală, cât și pentru a construi un sistem capabil să asigure necesarul de apă al populației pe termen lung. Republica Moldova a declarat deja stare de urgență în sectorul hidrologic, pentru 60 de zile, pe fondul deficitului sever de apă de pe Nistru și Prut.

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Scăderi dramatice ale nivelului apei pe Nistru și Prut

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că seceta a dus la scăderi dramatice ale nivelului apei în Nistru și Prut și că problema riscă să se repete în următorii ani pe fondul schimbărilor climatice.

Apa devine un subiect tot mai presant pentru Republica Moldova”, a transmis Maia Sandu, care a precizat că în mai multe localități din Ucraina apa este deja livrată conform unui grafic, din cauza nivelului scăzut al Nistrului.

Potrivit președintei, nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu peste 10 metri și a ajuns la un prag critic.

De la cel mai înalt nivel, se cer soluții pentru asigurarea apei la robinet

Și situația de pe Prut este dificilă. Debitul de apă evacuat a fost redus la 14 metri cubi pe secundă, iar Maia Sandu spune că mai sunt doar 72 de centimetri până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Din Prut sunt alimentate cu apă localități din raioanele Ungheni, Cahul, Cantemir, Glodeni, Fălești și Leova.

„În câteva localități, Ucraina deja livrează apă conform unui grafic, din cauza nivelului scăzut din Nistru. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu peste 10 metri și a coborât la pragul critic. Și pe râul Prut s-a luat decizia de a reduce debitul de apă evacuat la 14 metri cubi pe secundă, pentru că mai sunt doar 72 de centimetri până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Din râul Prut sunt alimentate cu apă mai multe localități din raioanele Ungheni, Cahul, Cantemir, Glodeni, Fălești și Leova”, a precizat președinta.

Maia Sandu a cerut Guvernului, primăriilor și instituțiilor responsabile să găsească soluții pentru prevenirea unei crize și să pregătească surse alternative de apă.

Acum avem cu toții o singură responsabilitate: să le asigurăm oamenilor apă la robinet”, a transmis președinta Republicii Moldova.

Pe termen mediu și lung, Maia Sandu spune că Republica Moldova trebuie să se pregătească pentru perioade de secetă mai frecvente, prin adaptarea infrastructurii de captare, reducerea pierderilor din rețele, crearea unor rezerve de apă și reutilizarea apei acolo unde este posibil.

„Pe termen mediu și lung, trebuie să ne pregătim pentru o realitate în care perioadele de secetă vor fi mai frecvente, iar apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat. Aceasta înseamnă să adaptăm infrastructura de captare a apei la noile realități, să reutilizăm apa acolo unde este posibil, să investim în rezerve, să reducem pierderile din rețele și să folosim mai eficient fiecare metru cub de apă. Dar înseamnă și să avem grijă de natură: pădurile ajută solul să rețină apa, reduc eroziunea și contribuie la refacerea rezervelor hidrice, a declarat șefa statului.

Maia Sandu a mai precizat că autoritățile vor continua lucrările de împădurire, protejarea pădurilor existente și refacerea zonelor umede și a ecosistemelor din apropierea cursurilor de apă. De asemenea, ea a subliniat necesitatea protejării bazinelor Nistrului și Prutului, precum și a râurilor mai mici.

„Problema apei nu se rezolvă într-un an și nici printr-o singură măsură. Acum este urgent să acționăm pentru a gestiona situația actuală, dar, în același timp, trebuie să construim un sistem care să asigure populația cu apă și peste 10, 20 sau 30 de ani”, a conchis Maia Sandu.

Republica Moldova a declarat deja stare de urgență în sectorul hidrologic pentru 60 de zile, pe fondul deficitului sever de apă din Nistru și Prut.

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