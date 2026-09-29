Oana Gheorghiu, propusă la Ministerul Sănătății în Guvernul Mureșan, pusă în dificultate de o întrebare despre pacienții oncologici: „Nu am această informație”

Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al Sănătății în Guvernul condus de S. Mureșan, a primit aviz negativ, marți, în urma audierii în comisiile parlamentare. După audiere, Gheorghiu a vorbit despre reformarea sistemului de sănătate, finanțare și digitalizare, însă a a fost, din nou, pusă în dificulatate de întrebările punctuale despre sistem.

După audierea din comisii, unde a primit aviz negativ, Oana Gheorghiu a susținut că experiența sa de peste 16 ani în zona sistemului de sănătate îi oferă perspectiva necesară pentru funcția de ministru.

Totuși, doar câteva minute mai târziu, una dintre întrebările adresate acesteia, care a vizat situația pacienților cu afecțiuni oncologice și accesul acestora la investigații PET-CT, a pus-o în dificultate.

„Nu am această informație în acest moment, nu știu să vă spun în acest moment. Știu că pentru pacienții oncologici se face cu trimitere și cu decontare, dar nu am informații despre costuri”, a răspuns Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu: „Cele mai importante lucruri sunt finanțarea și felul în care se face finanțarea”

„Am explicat care este experiența mea de 16-17 ani în legătură cu sistemul de sănătate și experiența mea prin prisma sutelor sau miilor de pacienți cu care am interacționat în tot acest timp. Cele mai importante lucruri sunt finanțarea și felul în care se face finanțarea. În prezent finanțăm paturi și posturi indiferent dacă avem pacienți sau nu, lucrul acesta trebuie să se schimbe pentru că bugetul sănătății s-a dublat în ultimii 10 ani”, a declarat aceasta.

Gheorghiu susține că finanțarea spitalelor ar trebui modificată astfel încât banii să urmărească serviciile medicale oferite pacienților.

„Atunci când vom schimba finanțarea și va plăti doar faptul că a prestat un serviciu pacientului și nu doar pentru că ai un pat, managementul va trebui să se profesionalizeze sau sistemul nu va mai avea bani”, a afirmat Oana Gheorghiu.

De ce spune Gheorghiu că a acceptat nominalizarea

Întrebată de ce a acceptat propunerea pentru Ministerul Sănătății, Gheorghiu a spus că vede o posibilitate de reformare a sistemului.

„Am acceptat această nominalizare pentru că eu cred că sistemul de sănătate din România poate fi reformat dacă ne așezăm la masă, putem găsi soluțiile cele mai bune, avem medici buni, începem să avem și spitale. În acest moment avem o viziune și putem schimba felul în care funcționează sistemul de sănătate în România”, a spus ea.

„Va trebui să organizăm concursuri reale și adevărate și în ceea ce privește spitalele. Am început să avem digitalizare în sistemul de sănătate”, a mai declarat Gheorghiu.

Întrebată dacă a primit în timpul audierii lista centrelor în care pot fi tratate accidentele vasculare cerebrale, Oana Gheorghiu a precizat că solicitase documentul Ministerului Sănătății încă de săptămâna trecută.

„Nu, am cerut-o de la minister încă de săptămâna trecută. Știu despre AVC, știu și despre infarct, știam lucrurile de care este nevoie”, a spus aceasta.

„Prima acțiune a ministrului Sănătății este rectificarea bugetară”

„Prima acțiune a ministrului Sănătății este rectificarea bugetară astfel încât să asigurăm banii necesari pentru servicii, pentru medicamente, pentru pacienți oncologici, cronici, pentru tot ce este esențial. Avem nevoie de un guvern care să facă rectificarea bugetară”, a afirmat ea.

Gheorghiu, întrebată despre situația financiară a „Dăruiește Viață”

Oana Gheorghiu a fost întrebată și despre rapoartele din perioada 2019-2024 ale organizației „Dăruiește Viață”, pe care a condus-o, în contextul unei sume de 118 milioane de lei despre care jurnalistul a susținut că nu ar fi fost însoțită de facturi.

„Nu există această sumă la Dăruiește Viață care nu are facturi, toate sunt auditate, avem toate situațiile financiare depuse, nu a existat nicio sumă nedocumentată”, a răspuns aceasta.