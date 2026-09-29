Premierul desemnat Siegfried Mureșan a criticat dur avizul negativ primit de Oana Gheorghiu la audierile din Parlament pentru funcția de ministru al Sănătății, acuzând PSD că a respins „competența și valorile”. Decizia comisiei de specialitate a fost luată la limită, cu 15 voturi „pentru”, 17 voturi „împotrivă” și nicio abținere.

Siegfried Mureșan critcă votul PSD împotriva Oanei Gheorghiu

Imediat după încheierea audierii Oanei Gheorghiu, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a recționat, într-un mesaj pe Facebook.

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El a pus în contrast activitatea Oanei Gheorghiu, despre care a afirmat că „a construit un spital de la zero”, cu bilanțul social-democraților în domeniul sănătății.

„Oana Gheorghiu, care a construit un spital de la zero, pornind de la un buget de zero lei, a primit aviz negativ ca ministru al Sănătății de la pesediștii care nu au construit niciun spital, deși au avut tot bugetul țării pe mână. Este un vot de respingere a competenței și a valorilor”, a transmis Mureșan pe Facebook.

Decizia comisiei de specialitate a fost luată la limită, cu 15 voturi „pentru”, 17 voturi „împotrivă” și nicio abținere.

„Am explicat care este legătura mea cu sistemul de sănătate, pentru că unii dintre membrii Comisiei își puseseră întrebarea care sunt motivele pentru care am fost nominalizată și am explicat experiența mea de 16 – 17 ani în legătură cu sistemul și experiența mea de pacient, nu doar prin prisma propriei experiențe cu sistemul de sănătate ca pacienții prin prisma sutelor sau miilor de pacienți cu care am interacționat în tot acest timp”, a declarat Oana Gheorghiu în urma audierilor.

A doua zi de audieri în Parlament pentru miniștrii propuși de Mureșan

Alţi zece miniştri nominalizaţi în Guvernul Siegfried Mureşan sunt audiaţi marţi în comisiile parlamentare de specialitate. Miercuri, la ora 13.00, este programat votul de învestitură.

Audierile au început la ora 10:00 şi se încheie la ora 20:00.

Luni, au primit avize negative în urma audierilor miniştrii propuşi la Energie – Sebastian Burduja, Apărare – Radu Miruţă, Transporturi – Cătălin Drulă, Economie – Irineu Darău. Avize pozitive au fost emise pentru Tanczos Barna (Agricultură) şi Alexandru Nazare (Finanţe).