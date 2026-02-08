Când vor fi instalate gardurile electrice împotriva urșilor. Diana Buzoianu: „Există un risc mare pentru oameni”

Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a vorbit despre gardurile electrice împotriva urșilor, precum și despre alte detalii care includ pachetul legislastiv. Prețurile de achiziție din 2023 nu au fost modificate, iar despre urșii habituați a dat de înțeles că trebuie să fie eliminați.

În anul 2023 a fost semnat și lansat ghidul pentru programul gardurilor electrice împotriva urșilor. De altfel, prețurile de achiziție din acel an nu au mai fost schimbate în 2025, ministrul Mediului susținând că ghidul nu a mai putut fi modificat, scrie MEDIAFAX.

Anul trecut, Diana Buzoianu a decis să aloce bugetul necesar pentru ca o mare parte din proiectul respectivă să fie finalizat. Pachetul legislativ cuprinde și alte aspecte la fel de importante. De exemplu, s-a permis inclusiv intervenția non-graduală atunci când intră urșii în intravilan.

„Nu era legal să venim să modificăm ghidul. Răspunsul întotdeauna a fost: este ilegal, vor fi atacate în instanță și vor câștiga pentru că ei au aplicat pentru un ghid care exista în 2023”, a spus ministrul Mediului.

Gardurile electrice pot fi instalate de beneficiarii care au accesat programul în 2023.

Ce urși vor fi eliminați

Totodată, ministrul Mediului a dat de înțeles că urșii habituați trebuie să fie eliminați, pentru că „nu mai ai cum să fie sălbăticiți”. Amenzile pentru hrănirea ursilor au crescut la 30.000 de lei.

„Toți experții spun că nu se mai poate sălbătici un astfel de urs”, a explicat Diana Buzoianu.

La întrebarea „Deci urșii care intră repetat în oraș ar trebui eliminați, nu?”, ministra a răspuns: „Absolut toți specialiștii cu care am vorbit ne-au spus că un urs habituat nu mai are cum să fie sălbăticit”.

Săptămâna trecută, ministrul Mediului a discutat cu mai mulți primari despre viitorul buget al AFM.

„Ursii care sunt în habitatele lor, în vârf de munte, să fie protejați. În schimb, când vorbim de urși care coboară de mai multe ori în localitate, este clar că acolo există un risc mare pentru oameni”, a spus Diana Buzoianu.

Ce spune despre deșeuri

În emisiunea de la B1TV, ministrul Mediului a adus în discuție și arderile ilegale de deșeuri și despre depistarea acestora cu drone. Totodată, Diana Buzoianu are în plan să facă o modificare în legislație care să includă crearea unui registru național în care orice persoană care aduce deșeuri să nu poată să aducă mai mult de câteva sute de tone pe an.

Sursă foto: Mediafax Foto