08 feb. 2026, 07:55, Actualitate
Diana Buzoianu anunță că peste 4.000 de construcții ilegale au fost ridicate pe litoral, deși terenurile aparțin statului român

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, anunță că peste 4.000 de construcții ilegale au fost ridicate pe litoral, deși terenurile aparțin statului român. A început recuperarea acestor terenuri și printre ele se află chiar și hoteluri de 10 etaje și beach baruri.

Ministrul Mediului susținea că, odată ajunsă la minister, a dorit să scoată raportul legat de construcțiile ilegale de pe litoralul românesc. Ulterior, a și fost publicat, iar orice persoană care accesează site-ul Ministerului Mediului poate să observe pe planșe unde se află trasată linia coastei, arată MEDIAFAX.

„Am găsit în comisie oameni care au vrut și care erau foarte mulțumiți de faptul că în sfârșit se mișcă această comisie, că demult își doreau să anunțe aceste concluzii”, a spus ministrul Mediului la B1TV.

Peste 4.000 de construcții ilegale pe litoralul românesc

Există peste 4.000 de construcții ilegale pe terenuri care aparțin, de fapt, statului român. Sunt situate între faleză și zona de apă și, așa cum arată Constituția, spațiile respective sunt ale statului. De-a lungul anilor, în schimb, multe terenuri ale statului au ajuns în proprietate privată.

„O să găsim terenuri cu construcții, peste 4.000 de construcții ilegale care au fost ridicate într-o zonă de coastă și zonă de apă, acolo unde de fapt terenurile respective trebuiau să fie ale statului român.

Așa au ajuns în bucățica asta între faleză și mare, unde n-ar trebui să se construiască, unde n-ar trebui să fie picior de proprietate privată. Așa au ajuns să fie proprietari privați peste tot, pe toată faleza României”, a declarat Diana Buzoianu.

Zeci de beach baruri au fost, deja, dărâmate

Lucrurile nu vor rămâne în acest stadiu, căci ministrul Mediului a anunțat că există, deja, câteva decizii în primă instanță pentru anumite imobile. Statul a început să își recupereze, acum, terenurile. În Năvodari, de exemplu, zeci de beach baruri au ajuns, deja, dărâmate.

„Avem câteva deja decizii în primă instanță pentru anumite imobile, dar decizia va trebui să fie să recuperăm, să începem aceste procese pentru toate imobilele care sunt cu această suspiciune.

Trebuie să ducem această muncă de a recupera în proprietatea statului terenuri care sunt ale statului. Evident că asta nu mă transformă într-un ministru foarte popular în anumite cercuri, dar este o măsură de igienizare”, a spus ministrul Mediului.

„N-am crezut în viața mea că voi mai vedea vreodată plaja asta așa cum am trăit să o văd de-a lungul anilor, fără construcții ilegale, cu respect față de ceea ce să putem și noi să mergem cetățeni să stăm pe un prosop la plajă.

Pe noi ce ne interesează este ca statul să nu mai fie prejudiciat, să recuperăm banii, să recuperăm terenurile respective, care trebuia să fie proprietatea statului”, a mai spus Diana Buzoianu.

Sursă foto: Mediafax Foto

