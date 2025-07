Ana Birchall intervine în disputa Nicușor Dan – CSM: „Dacă nu semnează, este un simplu exercițiu personal de imagine”

Fosta ministră a Justiției, Ana Birchall, a reacționat pe pagina de Facebook Gândul la postarea în care redacția noastră semnala scrisoarea deschisă adresată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) președintelui Nicușor Dan, în care îi reproșează că blochează derularea procedurilor de eliberare și de numire în funcțiile de judecător.

Fosta candidată la alegerile prezidențiale spune că, din punct de vedere legal, Nicușor Dan „este obligat să semneze”. În caz contrar, „este un simplu exercițiu personal de imagine, un gest politicianist”, adaugă Ana Birchall.

„Vrem adevărul legal sau exerciții de imagine? Dacă vrem adevărul legal, atunci: este obligat să semneze legal (este o simplă formalitate legală, fiind o procedură formală și obligatorie). Dacă nu semnează, este un simplu exercițiu personal de imagine, un gest politicianist (deși îmi doresc să nu o facă, pentru că România are nevoie de recâștigarea încrederii), pentru că acești magistrați sunt, în fapt, administrativ pensionați, pentru că au decizii administrative de pensionare de la Casa de Pensii și CSM, dar NU vor mai primi dosare noi, nu mai intră în ședință de judecată, nu mai fac anchete penale etc., deși li se va plăti salariul etc.

Vrem să se rezolve problema pe fond? Atunci urgent trebuie să se modifice legea privind pensiile magistraților, dar să se modifice cu bună-credință, constituțional, nu exerciții de imagine ca în trecut (noi am vrut, am adoptat în Parlament, deși vădit neconstituțional, dar a căzut la CCR).Și dacă tot vorbim de modificări, cred că și Legea 47/1992 putea fi modificată și astfel Busuioc nu mai ajungea la CCR. La fel și modificarea legii PÂNĂ pe 13 iulie, ca să nu se mai plătească cele 6 indemnizații ale celor 3 judecători (am scris pe pagina mea oficială). Apropo, ieri a fost Ziua Justiției!”, scrie Ana Birchall.