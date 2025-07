Anastasiu insistă că a fost doar MARTOR în dosarul mitei pentru funcționara ANAF: „Eu vă spun ce știu eu: nu eu am semnat un denunț”

Dragoș Anastasiu a subliniat, în conferința de duminică de la Guvern în care și-a anunțat demisia, că în dosarul mitei pentru funcționara Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a fost doar martor, nu și denunțător.

Dragoș Anastasiu a detaliat, în conferința de duminică, contextul controlului demarat în 2009, care a dus, 14 ani mai târziu, la condamnarea funcționarei ANAF care a cerut mită pentru a închide ochii la neregulile descoperite, în loc de le includă în raportul fiscal.

Precizările vin după ce, în prima declarație de la izbucnirea scandalului, Anastasiu a spus că „am fost martor, nu denunțător”. Ulterior DNA a informat că vicepremierul demisionar a fost și denunțător.

Anastasiu a spus până acum că el a fost doar martor în dosar, așa cum apare și în rechizitoriu, nu denunțător. „În scopul clarificării în spațiul public a calității mele de martor în dosarul privind faptele de corupție ale unor funcționari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunț pe care l-aș fi făcut”, a declarat Anastasiu, sâmbătă.

Tot sâmbătă, DNA a transmis că Dragoș Anastasiu a avut calitatea de martor-denunțător în dosar.

„La data de 02 februarie 2018, cei doi reprezentanţi ai societăţii SC Touring Eurolines SA s-au prezentat, din proprie iniţiativă, fără apărător, la sediul DNA cu un denunţ deja redactat pe numele unuia dintre ei. Aceştia au fost audiaţi în aceeaşi zi de procurorul de caz, atribuindu-li-se calitatea de martori denunţători”, precizează DNA într-un comunicat oficial.

Cum a început totul

„Acesta e contextul în care, în 2009, vine ANAF, cu persoana inculpată (sic – condamnată) în dosarul de care facem vorbire, și începe control pe fond de cinci ani. Durează patru luni și, la un moment dat, colaboratorii mei vin la mine – pentru că eu nu participam la control – și mi-au spus: totul pe contabilitate este foarte bine, dar avem niște legate de evidențele din ștatele de plată. Asta înseamnă că aveam ștatele de plată, avea sume plătite către ANAF și dar nu se legau exact pe evidențele de la ANAF. Și inspectoarea a spus că e grav, că s-ar putea să fie lucruri foarte grave și că nu poate să închidă dosarul, că mai trebuie să lucrăm, dar are o propunere constructivă. Și am spus: ok, hai să vedem care e propunerea constructivă. Am avut acea discuție și mi s-a spus așa: avem două variante. Ori suspendăm control, vă uitați pe toate evidențele astea, le faceți, le refaceți, ștate de plată de mii de persoane timp de cinci ani și vedem ce iese sau închidem acum controlul și vă recomand o firmă care se va ocupa de aceste lucruri, va dura câteva luni, dar eu am încredere în această firmă că va face lucrurile să se întâmple în așa fel încât să avem evidențele la zi”, a explicat Anastasiu.

„Și ăsta este un moment în care eu a trebuit să iau o decizie, împreună cu partenerul meu, ce facem. Aveam de ales între un posibil faliment, sute de angajați cu familiile lor, munca noastră de 15 ani de zile, 20.000 de călători peste tot în Europa care nu ar mai fi putut să se întoarcă cu acesta autocare ale noastre acasă sau să dau curs șantajului, să dau curs propunerii și să închidem dosarul, în măsura în care toate celelalte elemente ale controlului erau în regulă”, a detaliat Dragoș Anastasiu.

„Asta a fost decizia pe care am luat-o la momentul respectiv, partenerul meu a semnat un contract, pe una dintre firmele noastre pe care el o gestiona, și se aici încolo cred că lucrurile sunt clare în rechizitoriul pe care înțeleg că toată lumea îl are, eu nu l-am avut la momentul respectiv”, a precizat vicepremierul demisionar.

„Ce anume s-a întâmplat ulterior și ideea că a durat foarte mult până când partenerul meu a denunțat la DNA? Au fost niște încercări de rezolvare a problemei, s-au încercat lucruri o perioadă de timp, câteva luni, nu mai știu acum cât, nu au fost de succes, după care nu s-a mai întâmplat nimic. Colaboratorii mei au preluat lucrul, au refăcut – a durat un an de zile, toate ștatele de plată, om cu om, bob cu bob pentru ca la sfârșit să vedem – era vina noastră, pentru că înregistrările nu erau corecte – dar sumele plătite către statul român erau mai mari decât ar fi fost nevoie – vă pot da detalii tehnice, dar nu interesează”, a spus Anastasiu.

„Și la un moment dat, au început să fie solicitări de excursii din partea funcționarului ANAF și a firmelor respective, care s-au soldat cu facturi pur și simplu neplătite un an, doi ani, neplătite trei ani, neplătite patru ani. A existat un moment în care lucrurile acestea… eu nu am avut informații cu privire la faptul că,, de exemplu facturile nu erau plătite și la un moment dat lucrul acesta a explodat, am aflat, am înrtrebat de ce, mi s-a spus că de frică, fiindcă persoana respectivă a mai venit în control la noi, cu alte ocazii, și că, de fiecare dată, cu aceeași severitate, cu aceleași țipete, cu aceleași amenințări la adresa colaboratorilor mei, a introdus acest sistem de teroare care a generat frică de a pune presiune pe reziliere de contracte, pe plata facturilor etc etc. În secunda când eu am aflat de acest lucru și am avut toate informațiile necesare – e greu să mai mult de 20 de companii și să ai toate informațiile la zi – am decis împreunp cu partenerul meu să spunem adevărul. El semnase contractul, el a fost cel care a depus denunțul, eu am fost martor. Am știut în prima fază, mi-am asumat luucrul ăsta într-o situație de foarte mare criză și ce s-a întâmplat apoi ați văzut. Am fost declarat șpăgar”, a subliniat Dragoș Anastasiu, subliniind că pentru companii a fost vorba de frică și supraviețuire.

„Cu privire la calitatea mea, s-a născut o dispută care, din punctul meu de vedere este una juridică, dacă am fost martor sau am fost denunțător sau am fost martor denunțător etc etc. Eu vă spun ce știu eu, interpretări juridice nu pot și nici nu vreau să fac, e treaba altora: nu eu am semnat un denunț. Eu am fost martor și așa se vede în tot rechizitoriul și în tot ce găsiți despre acest dosar. Eu nu am mințit când am spus că am fost martor. Că de aici încolo există interpretări că se asimilează și așa mai departe, nu vreau să contrazic, foarte posibil, dar asta a fost ce am știut eu, ce am făcut eu”, a declarat Anastasiu.

