🚨 Guvernul, zguduit din temelii! Vicepremierul Dragoș Anastasiu și-a dat DEMISIA

17:52

„În primul rând, m-am întrebat dacă pot să ajut cu ceva, dacă am capabilitățile necesare. Mi-am răspuns că aș putea să am. M-am întrebat dacă tot ce am făcut până acum în viață mă face să fiu mândru, am ajuns la concluzia că sunt foarte multe lucruri de care pot să fiu mândru. M-am întrebat dacă sunt un om onest și cinstit, am spus că n-am făcut niciodată evaziune, n-am profitat de statul român. Atâta timp cât a fost despre a alege între a supraviețui compania, oamenii, cei plecați în străinătate, și a face acest compromis, am ales acest compromis”, răspunde el.