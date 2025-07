În timp ce MITUIA o inspectoare ANAF, Anastasiu indica instituției cum să lupte cu evaziunea și să „adreseze” zonele de risc maxim

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale – apărut cu doar aproximativ două luni înainte să deschidă ușa Direcției Naționale Anticorupție cu un denunț împotriva unei inspectoare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală căreia îi dăduse timp de aproape nouă ani mită pentru a închide ochii la neregulile descoperite la firma sa – Dragoș Anastasiu indica responsabililor ANAF, în calitatea sa de atunci de președinte al Camerei de Comerț Româno-Germane, cum să lupte cu evaziunea fiscală și să crească nivelul de colectare.

„Cred că cei de la ANAF știu exact unde se face evaziune fiscală și știu zonele de maxim risc. Decât să venim cu măsuri care gazează tot mediul de afaceri, trebuie să ne adresăm (să ne ocupăm – n.r.) direct către zonele de risc maxim”, transmitea Dragoș Anastasiu în mesajul său video de pe 26 noiembrie 2017.

Se întâmpla după ce, în perioada noiembrie 2009 – septembrie 2017, în baza înțelegerii inițiale, inspectoarea ANAF Angela Burlacu,care a venit în control la firma sa, Touring Europabus Romania, a primit direct sau indirect, prin intermediul membrilor familiei sau a unor persoane din anturajul său, bani și foloase pentru a nu include neregulile găsite în raportul fiscal.

Cristian Băciucu, cel care a semnat propriu-zis denunțul la DNA în februarie 2018, a declarat judecătorilor de la Tribunal că „a văzut propunerea inculpatei de încheiere a contractului de marketing ca fiind o soluţie fiabilă întrucât scăpau de probleme, ca pe o taxă de protecţie, ştia că inculpata lucrează la ANAF şi are cunoştinţe sus puse”.

La rândul său, arată sursa citată, Dragoș Anastasiu a declarat la audierile de la DNA din 2018 că și-a dat acordul pentru semnarea contractului cerut de inspectoarea Burlacu „întrucât, la momentul respectiv, perspectiva declanşării unei anchete penale şi a prelungirii controalelor îl duceau la ideea declanşării insolvenţei şi a concedierii personalului, ceea ce însemna închiderea firmei şi afectarea a peste 20.000 de călători care aveau serviciile plătite”.

La data de 2 februarie 2018, cei doi reprezentanți ai societății SC Touring Eurolines SA s-au prezentat, din proprie inițiativă, fără apărător, la sediul DNA cu un denunț deja redactat pe numele unuia dintre ei. Aceștia au fost audiați în aceeași zi de procurorul de caz, atribuindu-li-se calitatea de martori denunțători.

„Învățăturile” lui Dragoș Anastasiu către ANAF

Dragoș Anastasiu, la acea dată președinte Camera de Comerț Româno-Germană, critica cele mai recente măsuri, într-un mesaj video publicat pe contul de Facebook al Confederației Patronale Concordia

„S-a venit cu măsura split TVA, care ar fi bulversat întreaga economie. Din fericire, cel puțin verbal, am avut declarațiile care ne fac optimiști în sensul că se renunță. Ea nu ar fi adresat decât partea de colectare după ce a fost declarat. Ceea ce, cum să spun, este partea cea mai ușoară. Deci acolo se vede foarte clar care sunt companiile care declară și nu plătesc și ele pot fi adresate (abordate – n.r.) one by one (individual – n.r.), fiecare în parte poate fi adresat. Acolo sunt probleme în zona insolvențelor, foarte multe, pentru că acele companii nu sunt obligate să plătească nimic, practic”, explica Dragoș Anastasiu.

Anastasiu vorbea de „inspectori foarte bine pregătiți și foarte bine motivați și incoruptibili sau cât mai puțin coruptibili”

„A doua chestiune este evaziunea fiscală, adică ce nici măcar nu se declară. Și aici avem câteva, multe zone, unele pe care eu le știu mai bine, altele pe care nu le știu, de exemplu turism, transport național de persoane și așa mai departe, taximetrie și alte și alte zone în care lucrurile nu cred că sunt atât de dificil de rezolvat, dacă: 1. Conectăm toate casele de marcat la ANAF, pentru asta ar trebui să avem o infrastructură la ANAF și în același timp avem, de exemplu, o reglementare care spune așa dacă nu primești bonul fiscal, nu după ce-îl ceri, ci înainte să-l ceri, adică când ți se cer banii, te ridici și pleci. Noi acum avem o altă reglementare care spune așa: plătești, cer bonul fiscal, dacă nu ți se de poți să te ridici, să oprești, dar banii i-ai dat. Începe cearta, să te duci să iei banii din caseria unei companii, ceea ce: nu”, spunea Anastasiu.

În acest context, el menționează „inspectori foarte bine pregătiți și foarte bine motivați și incoruptibili sau cât mai puțin coruptibili” printre elementele care ar contribui la creșterea gradului de colectare.

„Hai să facem lucrul ăsta invers: deci nu ai dreptul să pui mâna pe cash dacă nu ai dat bonul fiscal. Și lucrul ăsta în legătură directă cu un ANAF digitalizat, combinat cu inspectori foarte bine pregătiți și foarte bine motivați și incoruptibili sau cât mai puțin coruptibili, asta eu cred că rezolvă problema și ne duce la o zonă de colectare care este similară Europei Centrale și de Vest și nu neapărat Europei de Est, respectiv România, eventual Bulgaria, dar oricum suntem – mi se pare că Irlanda este mai jos decât noi în ceea ce privește colectarea – restul suntem probabil pe ultimul loc”, spunea vicepremierul.

„Deci există soluții pentru toate aceste în zone și de profesionalizare, digitalizarea ANAF și de combatere a evaziunii clasice și aș termina spunând că mai avem un tip de evaziune și care se referă la salarii, pentru că acolo sunt foarte multe plăți, fie la negru, fie combinate alb cu negru, adică salariu oficial plus plicul din dividend și aici iarăși, lucrurile nu sunt atât de complicate, deși par puțin mai dificil de urmărit decât celelalte, dar și asta se pot, se pot rezolva. Sigur că dacă luăm strict matematic, dacă vreți așa, lucrul ăsta se va rezolva la plata contribuțiilor, a salariilor, atunci când impozitul pe profit plus dividend va fi mai mare decât taxele sociale. În momentul de față avem 21% versus 75, deci este exact pe dos. Și atunci tendința este «Hai, domnule, să scot dividendul» și sunt mulți colegi de-ai noștri care chiar se simt îndreptățiți să spună «Dar eu am plătit impozit pe banii ăștia și dacă eu vreau să dau cadou colaboratorilor mei, este treaba mea». Eh, nu-i așa? Este evaziune fiscală și aici. Deci toate zonele astea pe care le știm pot fi abordate”, spunea Dragoș Anastasiu.

În concluzie, Anastasiu sfătuia organele statuluu să-I bage la pușcărie pe evazioniști și să-i cruțe pe cei, prin care se numără și el, care fac economia să funcționeze.

„Și în încheiere, cred că cei de la ANAF știu exact unde se face evaziunea fiscală și știu exact zonele de maxim risc. Nu știu, că se cheamă tutun, că se cheamă alcool, că se cheamă fructe, legume din străinătate, ei știu exact, și decât să venim cu măsuri din asta care gazează tot mediul de afaceri, trebuie să ne adresăm direct și să fie luați respectivi și într-adevăr, și eu pot să spun: «Domnule, băgați-i la pușcărie pe toată viața, dacă se poate, luați-le banii dublu, triplu, dar lăsați pe ceilalți să respire, pentru că noi, ceilalți, cumva, cumva facem ca economia să funcționeze»”, conchidea actualul vicepremier.

Sursa foto/video: Facebook / Confederația Patronală Concordia

