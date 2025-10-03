ANULAREA ALEGERILOR DIN 2024. George Simion: „Am prezentat raportul adevărat, nu elucubrațiile lui Nicușor”/ „Va ajunge la toate cancelariile străine”

Formațiunea condusă de George Simion, împreună cu PNȚCD, a prezentat vineri un document de 46 de pagini care, potrivit AUR, „spune adevărul despre anularea alegerilor din 2024”. Raportul, intitulat „Lovitura de stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025”, descrie mecanismele prin care procesul electoral din 2024, aflat în desfășurare, a fost anulat în afara cadrului constituțional, susțin reprezentanții partidului.

VEZI RAPORTUL INTEGRAL – AICI

„Arestarea și trimiterea în judecată a lui Bogdan Peșchir, care i-ar fi sprijinit campania lui Georgescu, a creat o temă și o puternică emoție. Un număr semnificativ de lideri de opinie activi pe rețelele sociale și activiști civici, cunoscuți pentru protestele lor exclusiv pașnice, au fost puși sub anchetă penală, nu pornind de la indicii rezonabile privind comiterea de infracțiuni, ci în speranța că interogatoriile vor permite identificarea unor pretexte pe baza cărora să se construiască acuzații împotriva celor cercetați, precum și conexiuni cu candidatul scos abuziv din cursa electorală. Au fost ordonate zeci de descinderi ale poliției la persoane care și-au exprimat revolta pe TikTok față de situația din țară”, se arată în raportul citat.

În deschiderea dezbaterii George Simion a atacat direct atât documentul prezentat recent de președintele Nicușor Dan la Copenhaga, cât și concluziile Parchetului General.

„Acest raport nu este numai o opoziție la pseudo-raportul cu care Nicușor Dan se lăuda că ar fi mers către toate cancelariile europene. Nu este numai o opoziție la acel rechizitoriu plăsmuit de către cel care este astăzi Procuror General al României. În contrapartidă, în schimb, acest raport va fi tradus în toate limbile de circulație internațională și va ajunge la toate cancelariile străine”, a spus liderul AUR.

George Simion a mers mai departe și a cerut suspendarea președintelui, acuzându-l de ingerințe grave în justiție și de „o luptă declarată împotriva curentului suveranist”.

„Cei care au dat lovitura de stat inventează astăzi tentative de lovituri de stat. Cei care au furat voturile românilor, cei care de 35 de ani conduc România, niște impostori, niște uzurpatori, astăzi încearcă să ne acuze pe noi că am fi lucrat la o tentativă de lovitură de stat”.

„Tr ăim din nou teroarea anilor ’50”

La eveniment a fost prezent și Aurelian Pavelescu, liderul PNȚCD, care a declarat că raportul aduce „probe indiscutabile” privind anularea alegerilor.

„Este cea mai gravă lovitură de stat din istoria democrației europene, realizată chiar în interiorul Uniunii Europene, sub masca democrației”, a spus Pavelescu.

Acesta a criticat inclusiv justificările Curții Constituționale și declarațiile fostului președinte CCR, Marian Enache.

„Ce înseamnă situație excepțională? Nu există așa ceva în Constituție. Este o invenție, o suspendare a Constituției printr-un artificiu”, a adăugat liderul PNȚCD,

AUR și PNȚCD au anunțat că raportul va fi pus la dispoziția cetățenilor, care vor putea să-l semneze ca formă de susținere. În viziunea acestora, este „un pas esențial pentru revenirea la democrație și pentru apărarea Constituției”.

De partea cealaltă, Administrația Prezidențială și Parchetul General susțin în continuare că anularea alegerilor din 2024 a fost determinată de un „război hibrid” al Federației Ruse, narativ pe care opoziția îl consideră „un pretext inventat”.

Sursa FOTO/VIDEO: AUR