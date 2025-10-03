Prima pagină » Știri politice » ANULAREA ALEGERILOR DIN 2024. George Simion: „Am prezentat raportul adevărat, nu elucubrațiile lui Nicușor”/ „Va ajunge la toate cancelariile străine”

ANULAREA ALEGERILOR DIN 2024. George Simion: „Am prezentat raportul adevărat, nu elucubrațiile lui Nicușor”/ „Va ajunge la toate cancelariile străine”

03 oct. 2025, 17:42, Știri politice
ANULAREA ALEGERILOR DIN 2024. George Simion: „Am prezentat raportul adevărat, nu elucubrațiile lui Nicușor”/ „Va ajunge la toate cancelariile străine”

Formațiunea condusă de George Simion, împreună cu PNȚCD, a prezentat vineri un document de 46 de pagini care, potrivit AUR, „spune adevărul despre anularea alegerilor din 2024”. Raportul, intitulat „Lovitura de stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025”, descrie mecanismele prin care procesul electoral din 2024, aflat în desfășurare, a fost anulat în afara cadrului constituțional, susțin reprezentanții partidului.

VEZI RAPORTUL INTEGRAL – AICI

„Arestarea și trimiterea în judecată a lui Bogdan Peșchir, care i-ar fi sprijinit campania lui Georgescu, a creat o temă și o puternică emoție. Un număr semnificativ de lideri de opinie activi pe rețelele sociale și activiști civici, cunoscuți pentru protestele lor exclusiv pașnice, au fost puși sub anchetă penală, nu pornind de la indicii rezonabile privind comiterea de infracțiuni, ci în speranța că interogatoriile vor permite identificarea unor pretexte pe baza cărora să se construiască acuzații împotriva celor cercetați, precum și conexiuni cu candidatul scos abuziv din cursa electorală. Au fost ordonate zeci de descinderi ale poliției la persoane care și-au exprimat revolta pe TikTok față de situația din țară”, se arată în raportul citat.

În deschiderea dezbaterii George Simion a atacat direct atât documentul prezentat recent de președintele Nicușor Dan la Copenhaga, cât și concluziile Parchetului General.

„Acest raport nu este numai o opoziție la pseudo-raportul cu care Nicușor Dan se lăuda că ar fi mers către toate cancelariile europene. Nu este numai o opoziție la acel rechizitoriu plăsmuit de către cel care este astăzi Procuror General al României. În contrapartidă, în schimb, acest raport va fi tradus în toate limbile de circulație internațională și va ajunge la toate cancelariile străine”, a spus liderul AUR.

George Simion a mers mai departe și a cerut suspendarea președintelui, acuzându-l de ingerințe grave în justiție și de „o luptă declarată împotriva curentului suveranist”.

„Cei care au dat lovitura de stat inventează astăzi tentative de lovituri de stat. Cei care au furat voturile românilor, cei care de 35 de ani conduc România, niște impostori, niște uzurpatori, astăzi încearcă să ne acuze pe noi că am fi lucrat la o tentativă de lovitură de stat”.

„Trăim din nou teroarea anilor ’50”

La eveniment a fost prezent și Aurelian Pavelescu, liderul PNȚCD, care a declarat că raportul aduce „probe indiscutabile” privind anularea alegerilor.

„Este cea mai gravă lovitură de stat din istoria democrației europene, realizată chiar în interiorul Uniunii Europene, sub masca democrației”, a spus Pavelescu.

Acesta a criticat inclusiv justificările Curții Constituționale și declarațiile fostului președinte CCR, Marian Enache.

„Ce înseamnă situație excepțională? Nu există așa ceva în Constituție. Este o invenție, o suspendare a Constituției printr-un artificiu”, a adăugat liderul PNȚCD,

AUR și PNȚCD au anunțat că raportul va fi pus la dispoziția cetățenilor, care vor putea să-l semneze ca formă de susținere. În viziunea acestora, este „un pas esențial pentru revenirea la democrație și pentru apărarea Constituției”.

De partea cealaltă, Administrația Prezidențială și Parchetul General susțin în continuare că anularea alegerilor din 2024 a fost determinată de un „război hibrid” al Federației Ruse,  narativ pe care opoziția îl consideră „un pretext inventat”.

Sursa FOTO/VIDEO: AUR

Citește și

EXTERNE Tribunalul din Helsinki a decis că Finlanda nu poate urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice din Marea BALTICĂ, în 2024
19:08
Tribunalul din Helsinki a decis că Finlanda nu poate urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice din Marea BALTICĂ, în 2024
EXCLUSIV Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n…
18:47
Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n…
COMERȚ Irlanda sub presiunea companiilor americane. Dublinul poate îndulci SANCȚIUNILE plănuite asupra Israelului
18:10
Irlanda sub presiunea companiilor americane. Dublinul poate îndulci SANCȚIUNILE plănuite asupra Israelului
EXCLUSIV La BILANȚUL celor 100 de zile, vezi ce a răspuns premierul Bolojan la întrebarea Gândul: Ați folosit de multe ori termenul de echitate. Unde mai este echitatea, domnule premier, dacă ați tăiat bani de la mame, pensionari, studenți și, în schimb, ne împrumutăm cu 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru cheltuieli cu înarmarea?
16:06
La BILANȚUL celor 100 de zile, vezi ce a răspuns premierul Bolojan la întrebarea Gândul: Ați folosit de multe ori termenul de echitate. Unde mai este echitatea, domnule premier, dacă ați tăiat bani de la mame, pensionari, studenți și, în schimb, ne împrumutăm cu 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru cheltuieli cu înarmarea?
EXTERNE Cea mai bogată țară din UE sărbătorește urcarea pe tron a unui nou monarh: Guillaume, Marele Duce de LUXEMBURG
15:41
Cea mai bogată țară din UE sărbătorește urcarea pe tron a unui nou monarh: Guillaume, Marele Duce de LUXEMBURG
POLITICĂ Bolojan vrea să taie din subvenția pentru partide. 10% ar fi procentul vizat de premier
15:29
Bolojan vrea să taie din subvenția pentru partide. 10% ar fi procentul vizat de premier
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
Cancan.ro
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Bărbat din Bistrița-Năsăud, reținut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive și plănuia un atentat
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Când se închide Transfăgărășanul în 2025! Anunț important pentru turiști și șoferi
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Călin Georgescu, legat de Rusia. România a prezentat dovada clară în fața Europei (DOCUMENT)
Evz.ro
Peaky Blinders revine. Netflix anunță noi sezoane
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
O anomalie gravitațională a fost detectată de NASA deasupra Atlanticului
ACTUALITATE Ce se întâmplă, de fapt, dacă ai permis pentru mașină cu transmisie automată și conduci un autoturism cu transmisie manuală
19:04
Ce se întâmplă, de fapt, dacă ai permis pentru mașină cu transmisie automată și conduci un autoturism cu transmisie manuală
FINANCIAR Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming
18:56
Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming
SPORT Două echipaje românești la startul etapei finale din Campionatul European de Raliuri
18:36
Două echipaje românești la startul etapei finale din Campionatul European de Raliuri
ACTUALITATE Vocea Poporului. Fosta casă a lui Iohannis a fost tapetată cu urări de bine și anunțuri publicitare: ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” sau ”Vreau să cumpăr. Sună-mă”
18:33
Vocea Poporului. Fosta casă a lui Iohannis a fost tapetată cu urări de bine și anunțuri publicitare: ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” sau ”Vreau să cumpăr. Sună-mă”
EXTERNE Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi
18:30
Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi
EXTERNE Danemarca raportează provocări constante ale RUSIEI în apele sale teritoriale /Moscova, acuzată că încearcă să provoace coliziuni navale
18:29
Danemarca raportează provocări constante ale RUSIEI în apele sale teritoriale /Moscova, acuzată că încearcă să provoace coliziuni navale