Armata României se antrenează să se apere de drone. Exercițiu de amploare împreună cu forțele NATO la Capu Midia

România găzduiește, în această perioadă, un exercițiu militar important al NATO. Evenimentul poartă numele „Eastern Phoenix 2026” și are loc în poligonul de la Capu Midia, în județul Constanța. Se desfășoară între 14 și 24 aprilie și aduce împreună militari, specialiști și companii din industria de apărare, atât din România, cât și din alte state membre NATO. Exercițiul are ca scop simularea unor atacuri cu drone, prin care militarii vor învăța noi metode de a se apăra.

„Activitatea este dedicată inovării și experimentării capabilităților de combatere a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot (UAS/C-UAS)”, anunță MApN.

Scopul principal al exercițiului este testarea modului în care armatele pot face față amenințărilor venite din partea dronelor. Aceste aparate fără pilot devin tot mai folosite în conflictele moderne.

Militarii încearcă soluții noi și tehnologii care pot detecta, urmări și opri dronele înainte ca acestea să provoace pagube.

Astfel de exerciții au rolul de a pregăti armatele pentru situații reale și de a îmbunătăți cooperarea între țările aliate.

Cine participă

La „Eastern Phoenix 2026” iau parte aproximativ 500 de militari și experți. Aceștia vin din România și din alte state NATO.

Pe lângă militari, participă și specialiști din agenții ale Alianței, dar și reprezentanți ai unor companii din domeniul apărării.

La exercițiu contribuie și un centru NATO-Ucraina dedicat analizei și instruirii.

„La exercițiu vor participa aproximativ 500 de militari și specialiști din România și din țări membre ale Alianței Nord-Atlantice cu capabilități UAS și C-UAS, din comandamente și agenții de profil ale NATO, din cadrul unor firme românești și străine ce activează în industria de armament, precum și de la Centrul Întrunit de Analiză, Instruire și Educație NATO-Ucraina (Joint Analysis, Training, and Education Centre – JATEC)”, anunță MApN.

Evenimentul reprezintă primul exercițiu de acest tip dintr-o inițiativă mai amplă a NATO. Aceasta urmărește creșterea capacității Alianței de a răspunde la amenințările create de drone. Programul pune accent pe colaborare, inovație și testarea unor soluții moderne de apărare.

”Evenimentul de instruire EAPH 26 este primul de acest fel din Inițiativa de Contracarare Stratificată a UAS (Layered Counter – UAS Initiative – LCI-X), unul dintre cele mai importante programe ale ACT axat pe consolidarea capacității NATO de a contracara amenințările la adresa Alianței prin activități de inovare, colaborare și experimentare”, scrie MApN.

De ce contează pentru România

Poligonul de la Capu Midia este unul dintre cele mai importante locuri de antrenament din țară, mai ales pentru apărarea antiaeriană. Aici au loc frecvent exerciții NATO și testări de echipamente militare.

Prin organizarea acestui exercițiu, România își consolidează rolul pe flancul estic al NATO și contribuie la securitatea regională, conform informațiilor MApN.

