„Dacă vom mai avea drone, o să vedeți că le dăm jos. O să vedeți…”/„Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați.”/„Toate aceste drone care intră în spațiul nostru aerian sunt niște accidente” Acestea au fost răspunsurile hotărâte pe care le-a dat Nicușor Dan întrebat în repetate rânduri de apariția dronelor rusești în spațiul aerian românesc. Însă vorbele președintelui nu s-au deosebit cu mult de promisiunile făcute în campanie pe care nu le-a onorat nici până astăzi.

În septembrie, anul trecut, jurnaliștii l-au întrebat pe Nicușor Dan dacă România este pregătită să reacționeze, precum Polonia, în eventualitatea în care dronele Rusiei ar ajunge în spațiul aerian românesc.

„Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați (…)

Întrebat ce va face România într-un caz similar cu Polonia, unde a fost interceptată o dronă, Nicușor Dan a răspuns că există proceduri clare stabilite în CSAT.

„(…) Da, în urma legii pe care Parlamentul a dat-o, dacă nu mă înșel în martie, și a procedurilor ulterioare din CSAT, procedurile sunt gata”, a declarat președintele.

„Sper să nu mai vină, dar dacă vor veni, o să vedeți…”

Cu altă ocazie, jurnaliștii au insistat și l-au chestionat pe președinte în legătură cu dronele care violează spațiul aerian al României, dat fiind faptul că, în cadrul exercițiilor de până acum nu au fost incidente.

„Sper să nu mai vină, dar dacă vor veni, o să vedeti… Războiul din Ucraina, pentru că noi am avut mult timp pace, toate pregătirile militare pe care le-am făcut, le-am făcut într-un mod clasic. Suntem într-un proces de adaptare. Acum suntem mai bine decât acum o lună și peste trei luni vom fi mai bine decât suntem azi… Dacă vom avea drone, veți vedea că le dăm jos”, spunea președintele în decembrie.

Tot cu câteva luni în urmă, președintele a declarat că au existat și există în continuare manipulări și dezinformări în legătură cu acest război al dronelor.

„Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente, nu sunt… Acolo unde putem spune cu precizie că este vorba despre o acțiune ostilă a Rusiei, este campanie de dezinformare și manipulare de 10 ani”, spunea președintele la sfârșitul lui noiembrie, anul trecut.

