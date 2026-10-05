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Exercițiul MOBEX B-IF-26 se desfășoară în perioada 05-12 octombrie 2026, simultan în municipiul București și județul Ilfov

Exercițiul MOBEX B-IF-26 se desfășoară în perioada 05-12 octombrie 2026, simultan în municipiul București și județul Ilfov
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Ministerul Apărării Naționale desfășoară, în perioada 5-12 octombrie 2026, exercițiul MOBEX B-IF-26, simultan în municipiul București și în județul Ilfov. Exercițiul este organizat și condus de MApN, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Pe durata exercițiului, o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov sunt chemați la unități militare pentru desfășurarea unor activități specifice de pregătire.

Secvență de antrenament deschisă presei, miercuri, la Domnești

Miercuri, 7 octombrie, este programată o secvență de antrenament cu rezerviștii, la Poligonul de tragere Domnești, din municipiul București, la care va putea participa și presa.

Jurnaliștii interesați să participe trebuie să transmită datele pentru acreditare — nume, instituția media reprezentată, seria și numărul cărții de identitate, precum și numărul legitimației de presă — până marți, 6 octombrie, ora 18.00, la adresa de e-mail [email protected].

Cei acreditați sunt așteptați miercuri, între orele 10.00 și 10.30, la intrarea în Poligonul de tragere Domnești (adiacent străzii Fortului, din localitatea Domnești, cu acces dinspre DNCB), în baza actului de identitate și a legitimației de presă. Pentru transmisiile în direct, MApN recomandă folosirea unor mijloace portabile, accesul cu echipamente DSNG nefiind posibil.

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