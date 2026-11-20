Comisia Europeană a dat undă verde solicitării Ungariei pentru deblocarea a 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe care Bruxelles-ul le-a ținut blocate ca represalii împotriva fostului premier Viktor Orban. Noul guvern condus de premierul pro-european Peter Magyar a îndeplinit 126 din cele 127 de ținte impuse pentru accesarea fondurilor.

Încă nu este clar ce sumă ar putea pierde Ungaria din cauza jalonului neîndeplinit integral însă, un oficial al Comisiei Europene a declarat pentru Euronews că „impactul financiar al neîndeplinirii va fi minim”.

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Decizia reprezintă un pas major spre deblocarea fondurilor europene blocate din cauza îngrijorărilor legate de evoluția statului de drept și a corupției în timpul mandatului lui Viktor Orban. Fostul premier s-a aflat în conflict permanent cu Comisia Europeană, care l-a acuzat de încălcarea „statului de drept” prin acţiuni precum respingerea migranţilor ilegali, limitarea drepturilor comunităţii LGBT, normele privind achiziţiile publice sau contestarea întâietăţii deciziilor instanţelor europene în faţa celor emise de instanţele ungare.

Refuzul lui Orban de a susţine Ucraina în războiul cu Rusia şi adoptarea unei legislaţii care a restrâns finanţările din străinătate pentru ONG-uri şi presă în Ungaria au amplificat acest conflict, potrivit Agerpres.

Ca represalii, Comisia Europeană a blocat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al Ungariei. Mai mult, Bruxelles-ul a activat împotriva Budapestei în decembrie 2022 noul mecanism de condiţionalitate ce permite Comisiei Europene să le suspende fondurile europene acelor ţări membre despre care consideră că încalcă statul de drept.

Viktor Orban a pierdut puterea în faţa fostului său aliat

Între timp, după alegerile din aprilie, Viktor Orban a pierdut puterea în faţa fostului său aliat, devenit rival, Peter Magyar, care a făcut o prioritate din deblocarea fondurilor europene şi din aducerea apropiaţilor lui Orban în faţa justiţiei, în prezent fratele mai mic al acestuia şi doi foşti miniştri fiind în arest sub acuzaţii de corupţie.

Noul guvern ungar a lucrat contracronometru pentru a implementa măsurile cerute de Bruxelles și a depus cererea de plată pentru PNRR pe 30 septembrie, ultima zi până la care statele UE trebuiau să prezinte Comisiei dovezile îndeplinirii jaloanelor de care este condiționată plata fondurilor aferente planului european de redresare post-pandemie.

Ungaria a îndeplinit aproape toate reformele

Comisia Europeană a estimat vineri că Ungaria a îndeplinit „în mod satisfăcător” 126 din cele 127 de măsuri convenite, inclusiv intrarea în Parchetul European (EPPO), creşterea transparenţei în achiziţiile publice şi restabilirea independenţei sistemului judiciar.

Singura măsură considerată de Bruxelles ca fiind îndeplinită doar parţial priveşte prezentarea unui raport de evaluare a eficacităţii regulilor sale fiscale, dar pentru aceasta guvernul ungar mai are un răgaz de două luni, perioadă la finalul căreia Comisia Europeană ar putea totuşi reţine fondurile aferente jalonului dacă va estima că măsura nu a fost îndeplinită integral.