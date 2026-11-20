Victor Ponta a dezvăluit motivele pentru care Dacian Cioloș a pierdut alegerile pentru șefia Francofoniei. Fostul premier susține că țările africane ar fi ales să amâne alegerile cu un an ca să vadă cine este următorul președinte al Franței. Decizia lor ar fi explicată de faptul că țările africane primesc bani, ajutoare și chiar soldați pentru apărare.

„Eu cred că au amânat dintr-un motiv foarte simplu, pe care orice analist serios MAE îl știe și probabil i l-au spus și lui Nicușor Dan. Și anume: statele africane, cum a zis Traian Băsescu, se uită la cine e posibil sponsorul lor. Președintele Franței. Președintele Franței, ăsta care a venit cu Cioloș acum, nu mai e sponsorul lor, că pleacă peste trei luni. Deci au amânat un an. Au vrut să zică: băi, să vedem cine e șeful la Paris. Că noi de acolo vrem bani, de acolo vrem soldați, de acolo vrem… Au, probabil, mulți șefi africani vile la Monaco. Cum nu i-a zis nimeni lui Nicușor Dan? Sau i-a zis? Și el a zis: lasă-mă, că nu vă pricepeți voi”, a declarat Victor Ponta într-un podcast de pe canalul lui de YouTube.

Blocajul din Organizația Internațională a Francofoniei

Reacția lui Victor Ponta vine la câteva zile după ce statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), reunite la summitul din Cambodgia, nu au reușit să ajungă la un consens privind desemnarea unui nou secretar general. În lipsa unui acord, alegerea conducerii organizației – funcție pentru care România l-a susținut pe fostul premier Dacian Cioloș – a fost amânată oficial cu un an, până în 2027.