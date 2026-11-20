Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) rămâne din nou fără o parte din banii de la buget, după ce organizația europeană EUROCONTROL a blocat plățile pe care trebuia să le vireze instituției din România. Măsura a fost luată la cererea companiei farmaceutice Pfizer, care încearcă să își recupereze forțat datorii de la statul român, deși ROMATSA nu este implicată în acest scandal.

Banii blocați de EUROCONTROL fac parte din sumele pe care companiile aeriene le plătesc pentru că avioanele lor survolează spațiul aerian al României. Directorul general al ROMATSA, Adrian Cojoc, a explicat pentru Mediafax că blocarea fondurilor a fost reluată, chiar dacă instanțele din Bruxelles au dat deja dreptate instituției române de două ori în acest caz.

Reacția șefului ROMATSA: „Nu suntem parte în acest litigiu”

Conducerea instituției care dirijează traficul aerian din România spune că banii blocați nu provin de la bugetul de stat, ci sunt venituri proprii, câștigate din serviciile oferite companiilor aeriene.

„ROMATSA nu este parte în litigiul dintre Pfizer România SRL și statul român, iar sumele indisponibilizate reprezintă venituri proprii ale regiei, aferente serviciilor de navigație aeriană furnizate. ROMATSA a inițiat demersurile juridice necesare pentru clarificarea situației și va continua să își apere, prin toate mijloacele legale, drepturile și interesele legitime”, a declarat directorul general Adrian Cojoc.

Zborurile din România nu sunt afectate

Reprezentanții ROMATSA dau asigurări că pasagerii și companiile aeriene nu au motive de îngrijorare. Dirijarea avioanelor continuă fără probleme, iar siguranța zborurilor nu este pusă în pericol.

„Activitatea ROMATSA se desfășoară în condiții normale. Serviciile de trafic aerian sunt asigurate continuu și în deplină siguranță, iar zborurile nu sunt afectate de această situație”, a subliniat Adrian Cojoc.

Instituția are peste 1.700 de angajați — dintre care peste 800 sunt controlori de trafic aerian — și nu primește bani de la bugetul de stat, finanțându-se în proporție de peste 98% din taxele plătite de companiile aeriene.

De la ce a pornit scandalul dintre Pfizer și statul român

Blocarea fondurilor ROMATSA este efectul unei executări silite pornite de Pfizer împotriva statului român, procedură despre care regia a fost anunțată oficial la începutul lunii iulie. Disputa dintre gigantul farmaceutic și statul român are legătură cu contractele pentru vaccinurile anti-COVID-19 cumpărate în timpul pandemiei, pentru care Pfizer cere acum plata sumelor restante.