Ilie Bolojan a anunțat, vineri seară, la Sibiu, că PNL și USR au definitivat o propunere legislativă privind reducerea numărului de parlamentari. Această propunere urmează să fie prezentată public în perioada imediat următoare. Anunțul său vine în contextul în care PSD și Guvernul condus de Luca Niculescu au lansat propriile proiecte de reformă administrativă, inclusiv comasarea comunelor.

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Inițiativa comună a PNL și USR conturează, deci, un contraatac politic la adresa social-democraților, liberalii insistând că reformarea administrației trebuie însoțită de măsuri de reducere a aparatului politic central.

Întrebat când va fi prezentată această propunere legislativă, care va fi forma acesteia și la câte mandate ar urma să ajungă Legislativul, președintele PNL a evitat să ofere cifre concrete, însă a anunțat că documentul este practic finalizat.

„Veți vedea în perioada imediat următoare”, a răspuns inițial președintele PNL. „Vom face această propunere, dar mi se pare că este corect să fie făcută de grupurile care susțin această propunere și se lucrează la această propunere. Practic, este definitivată de către grupurile USR și PNL și mi se pare de bun-simț să o prezinte colegii care au lucrat la acest proiect”, a mai declarat Ilie Bolojan, potrivit Știripesurse.

Anunțul acesta vine după ce, marți seară, Ilie Bolojan explicase că reducerea numărului de parlamentari reprezintă o chestiune de normalitate și un semnal politic necesar în contextul reformelor anunțate de actuala guvernare.

El spunea, atunci, că nu este suficient ca reforma să vizeze administrația locală, în condițiile în care autoritățile centrale trebuie, la rândul lor, să dea un exemplu de reducere a cheltuielilor și a aparatului politic.

„Vom propune un astfel de proiect, pentru că nu poți să faci o reformă a administrației care să se lege de toată lumea cât timp, din central, de unde sunt cele mai mari cheltuieli, nu vii cu propuneri de măsuri. Nu înseamnă că, dacă reduci numărul de parlamentari, vei rezolva deficitul României, dar e o problemă de semnal politic și de normalitate”, spunea Bolojan pe 17 noiembrie, la Digi24.

Tot vineri, la Sibiu, Ilie Bolojan a criticat proiectul de reorganizare administrativ-teritorială promovat de PSD, susținând că a fost lansat fără o fundamentare suficientă.

„Este un proiect care a fost demarat în mod neserios. Nu poți să vii să arunci tema reorganizării administrative, care are un impact mare asupra cetățenilor multor localități, fără să vii cu un proiect și să discuți pe ceva concret. Și vedem declarații care sunt într-un fel la Ministerul Dezvoltării, vedem alte declarații la partid, vedem alte declarații la Guvern”, a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan a mai susținut și că simpla unire a unor localități nu garantează îmbunătățirea condițiilor economice și a serviciilor publice.

„Gândiți-vă că, dacă se alătură două comune sărace, nu vom avea o comună bogată. În momentul în care faci reorganizarea administrativă, trebuie să te gândești la aspecte care țin de calitatea serviciilor care se asigură cetățenilor, la factori care pot genera dezvoltare. Pentru că simpla reducere de cheltuieli, la care PSD s-a opus în toate lunile în care am discutat acest lucru, e necesară, dar nu e suficientă”, a declarat fostul premier.

Criticile acestea au fost formulate însă chiar în ziua în care Ministerul Dezvoltării a lansat în transparență decizională proiectul de ordonanță de urgență privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale.

Guvernul propune stimulente financiare pentru localitățile care acceptă unirea, chiar și fonduri pentru investiții și reduceri temporare ale unor impozite locale. Premierul Luca Niculescu a prezentat inițiativa ca pe un prim pas concret al reformei administrative, după 35 de ani.