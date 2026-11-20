După ce în presă au apărut informații potrivit cărora Guvernul ar fi adoptat în secret, în ședința de vineri, majorări salariale de 6,5% pentru angajații Transgaz și Transelectrica, Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a oferit o reacție în exclusivitate pentru Gândul. Acesta a precizat că solicitarea companiei vizează indexarea salariilor angajaților cu rata inflației, conform Contractului Colectiv de Muncă, și că demersul a fost inițiat încă de la sfârșitul lunii februarie.

Contactat de Gândul, directorul general al Transgaz a explicat că solicitarea a fost făcută în numele companiilor listate la bursă, cu capital majoritar de stat, și că majorarea de 6,5% ar urma să se aplice salariaților, nu și directorilor generali, directorilor financiari sau membrilor Consiliilor de Administrație. Ion Sterian a mai precizat că nu are confirmarea aprobării solicitării în ședința de Guvern de vineri.

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„Noi, toate companiile listate la bursă care au capital majoritar de stat, am solicitat prin MoU de Guvern, cum prevede legea, să ni se aprobe indexarea salariilor salariaților conform Contractului Colectiv de Muncă, cu rata inflației de 6,5% de anul trecut, de care beneficiază salariații, nu și directorii generali, CFO și membrii CA, care suntem cu contract de mandat și nu beneficiem de indexare. Nu știu dacă s-a aprobat în ședința de Guvern de azi, pentru că acest demers l-am inițiat de la sfârșitul lunii februarie”, a declarat Ion Sterian, directorul general Transgaz pentru Gândul.

Ce majorări salariale ar fi aprobat Guvernul pentru Transgaz și Transelectrica

Reacția directorului general al Transgaz vine după ce în presă au apărut informații potrivit cărora Guvernul ar fi aprobat în secret, în ședința de vineri, 20 noiembrie, majorări salariale pentru angajații Transgaz și Transelectrica.

Potrivit informațiilor publicate în spațiul public, care citează surse guvernamentale, majorările ar fi de 6,5% și ar viza exclusiv angajații celor două companii, nu și conducerea acestora. Aceleași surse au indicat că proiectele nu au figurat pe ordinea de zi publică a ședinței de Guvern și că au fost încadrate în registrul documentelor confidențiale.

Transgaz și Transelectrica au primit aprobări pentru suplimentarea schemelor de personal

În vara acestui an, fostul Executiv condus de Ilie Bolojan a aprobat suplimentarea schemei de personal a Transgaz cu 148 de posturi, precum și majorarea cheltuielilor salariale cu 9.548.000 de lei.

O măsură similară a vizat și compania Transelectrica. În cazul acesteia, schema de personal a fost suplimentată cu 124 de posturi, iar cheltuielile salariale au crescut cu 12.278.000 de lei.

Ce salarii medii au angajații Transgaz și Transelectrica

Potrivit unor date prezentate de Economedia, câștigul salarial mediu în cadrul Transgaz este de aproximaitv 15.600 de lei, în timp ce la Transelectrica salariul mediu ajunge la 17.200 de lei. În cazul Romgaz, câștigurile medii ale angajaților se situează în jurul valorii de 18.000 de lei.

De altfel, în luna mai a acestui an, Guvernul a aprobat o majorare salarială de 6,5% și pentru angajații Romgaz. La momentul respectiv, decizia a fost încadrată inițial în categoria documentelor confidențiale. Ulterior, Executivul a explicat că măsura a avut ca scop păstrarea angajaților performanți, în contextul investițiilor majore pe care compania le are în plan.