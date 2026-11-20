Fostul internațional român Gabriel Tamaș a făcut o scurtă declarație după ce magistrații au decis, vineri, 20 noiembrie, plasarea sa în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Fostul fotbalist, în vârstă de 43 de ani, fusese reținut pentru 24 de ore după ce a lovit doi bărbați în Centrul Vechi al Capitalei.

După ce magistrații au decis să-l trimită în arest la domiciliu, Gabriel Tamaș a avut o scurtă reacție. Acesta a spus că regretă ceea ce a făcut și le-a transmis jurnaliștilor să discute cu avocatul său.

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„Normal că îți pare rău dacă faci o prostie. Vorbiți cu avocatul meu, v-am pupat”, a declarat actualul manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș.

Fostul fotbalist a plecat direct spre Brașov după ce judecătorii au dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu. Pe drum, avocatul lui Tamaș, Virgil Boglea, a postat pe rețelele sociale o fotografie cu cei doi în mașină, repostată de fostul internațional.

Cum a izbucnit scandalul din Centrul Vechi

Incidentul a avut loc în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, când oamenii legii au fost alertați prin apel la 112 cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3.

Ajunși la fața locului, polițiștii l-au identificat pe Gabriel Tamaș și au stabilit că acesta ar fi agresat fizic doi bărbați, în vârstă de 33 și 38 de ani. Inițial, cele două victime au refuzat să depună plângere penală și nu au dorit să fie transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Pe parcursul intervenției, fostul fotbalist ar fi avut un comportament recalcitrant și nu s-ar fi conformat indicațiilor polițiștilor. Drept urmare, acesta a fost încătușat și condus la sediul poliției, unde a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 2.000 de lei.

Victimele au depus ulterior plângere penală

Situația juridică a lui Gabriel Tamaș s-a complicat după ce cei doi bărbați agresați au revenit asupra deciziei inițiale și au formulat plângeri penale împotriva sa.

În baza probelor administrate în anchetă, polițiștii au emis un mandat de aducere pe numele fostului internațional, care a fost condus la Secția 27 de Poliție și reținut pentru 24 de ore, înainte ca magistrații să decidă plasarea sa în arest la domiciliu.