Alertă la granița României. Două F-18 au decolat de la Mihail Kogălniceanu, Ro-Alert în Tulcea

Alertă la granița României în noaptea de duminică spre luni, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua la est de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea frontierei cu România.
Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei României.
În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 02:34, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert locuitorilor din zona vizată.
Ministerul Apărării precizează că, pe parcursul incidentului, nu au fost detectate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 03:23.