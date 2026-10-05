Alertă la granița României. Două F-18 au decolat de la Mihail Kogălniceanu, Ro-Alert în Tulcea

Alertă la granița României în noaptea de duminică spre luni, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua la est de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei României.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 02:34, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert locuitorilor din zona vizată.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării precizează că, pe parcursul incidentului, nu au fost detectate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 03:23.