Fostul premier Ilie Bolojan a făcut o vizită vineri, 20 noiembrie, prima sa vizită la Sibiu după preluarea conducerii PNL. După o scurtă discuție cu reprezentanții administrației județene, liderul liberal a fost invitatul principal la o întâlnire cu oamenii de afaceri din județ.

Ilie Bolojan a ajuns de la sediul Consiliului Județean, fiind însoțit de fostul vicepremier Oana Gheorghiu, președintă a PNL Sector 4, și de europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Parlamentului European.

La Casa Artelor, acolo unde a avut loc întâlnirea cu mediul de afaceri local, președintele PNL a fost însoțit de Raluca Turcan, președinta organizației județene PNL Sibiu, și de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu. Fostul premier a evitat să facă declarații presei înaintea discuțiilor, invocând faptul că întârziase deja câteva minute.

Ilie Bolojan a criticat reforma administrativă a PSD după vizitele din Sibiu

Președintele PNL și-a încheiat vizita din Sibiu cu un atac la adresa PSD. Acesta a criticat modul în care PSD și actualul Guvern au lansat discuțiile privind reorganizarea administrativ-teritorială a României. Fostul premier susține că reforma a fost anunțată fără o fundamentare serioasă și că simpla comasare a unor comune sărace nu va produce automat dezvoltare.

„România are nevoie de o reorganizare a administrației. Trebuia să o facem mai demult, dar asta trebuie gândită într-o cheie cât se poate de serioasă. Gândiți-vă că, dacă se alătură două comune sărace, nu vom avea o comună bogată. În momentul în care faci reorganizarea administrativă, trebuie să te gândești la aspecte care țin de calitatea serviciilor care se asigură cetățenilor, la factori care pot genera dezvoltare. Pentru că simpla reducere de cheltuieli, la care PSD s-a opus în toate lunile în care am discutat acest lucru, e necesară, dar nu e suficientă”, a afirmat liderul PNL.