Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a fost invitată într-o emisiune din Italia, unde a explicat cum a ajuns soțul ei în închisoare. Aceasta a povestit că încearcă acum să obțină o sentință mai blândă pentru Călin Georgescu, care este nevinovat și închis pe baza unor fapte inventate.

„În acest moment, el se află în arest preventiv. Vreau să fie clar, nu este condamnat, este doar în arest preventiv. Se află în prezent în custodie și nu a fost condamnat. Lupta noastră de până acum a fost să înlocuim această măsură cu una mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar”, a declarat Cristela Georgescu la Canale Italia.

Dosare politice, fără legătură cu anchete penale

Cristela Georgescu a continuat explicând că dosarele soțului ei, Călin Georgescu, sunt dosare politice și nu e vorba despre o anchetă penală. Lupta pe care o duce familia Georgescu acum este o poveste despre democrație și statul de drept.

„Ei susțin că el a creat un grup infracțional și că, împreună cu acest grup, a comis o fraudă de 1,1 milioane de euro. Aceasta este acuzația. Nicio dovadă până acum. Ceea ce vreau este ca presa internațională și toată lumea la nivel internațional să știe că, pentru mine, aceasta nu este o anchetă despre un dosar penal. Aceasta este o poveste despre democrație și statul de drept și despre ce i se întâmplă unui om atunci când îndrăznește să conteste sistemul stabilit”, a explicat Cristela Georgescu.

Într-un moment în care conexiunea prin care a intrat în emisiune a picat, ea le-a explicat celor din platou că nu este surprinsă de interferențe, pentru că este urmărită de autoritățile statului român.

„Nu sunt surprinsă că există interferențe, deoarece există o interferență oficială din partea procurorilor. Așadar, în acest moment sunt supravegheată video și ascultată chiar în propria mea casă.”

Cristela Georgescu: Încă așteptăm un raport cu privire la motivul pentru care au fost anulate alegerile

În fața prezentatorului italian și a invitaților din platou, Cristela Georgescu a povestit inclusiv cum Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor parlamentare și cum acestea au fost anulate. Ea s-a plâns și de faptul că încă nu a fost făcut un raport oficial cu privire la motivul pentru care au fost anulate alegerile.

„Așadar, ca să ne întoarcem la povestea noastră, așa cum bine ai spus, soțul meu a câștigat alegerile în 2024. Apoi a câștigat și al doilea tur, care, într-un mod unic, a fost anulat, a fost revocat în timp ce se desfășura, în timp ce votarea era în curs. Pentru toți cei care ascultă, este important să înțeleagă că al doilea tur de scrutin a fost anulat în timp ce avea loc. Așadar, acest lucru este ilegal și complet anticonstituțional. Curtea Constituțională a decis acest lucru. Și până în acest moment, astăzi, în 2026, încă așteptăm motivele, un raport oficial cu privire la motivul pentru care au fost anulate aceste alegeri, în afară de ceea ce pretind ei, și anume că a fost vorba despre o interferență rusească”, a declarat Cristela Georgescu la Canale Italia.