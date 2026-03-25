Prima pagină » Știri politice » AUR cere Guvernului măsuri urgente pentru protejarea minerilor de la Complexul Energetic Oltenia. „AUR a venit cu soluții, Guvernul Bolojan cu deziluzii”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită Guvernului Bolojan și autorităților locale din județul Gorj să întreprindă măsuri urgente pentru a proteja locurile de muncă ale celor peste 1.800 de mineri și energeticieni angajați la Complexul Energetic Oltenia, care vor fi concediați începând cu 1 aprilie 2026.

Deputatul AUR de Gorj, Ionelia Priescu, susține că grupurile parlamentare AUR au depus mai multe inițiative legislative și amendamente pentru a rezolva situația minerilor, însă acestea au fost blocate de majoritatea parlamentară PSD-PNL-USR-UDMR.

„Cred că am făcut tot ce era de făcut. Am depus proiecte de lege pe care, din păcate, ni le resping. Am depus amendamente. Ultimul depus a fost acela prin care obligam statul român să-și plătească datoria față de CEO”, a declarat Ionelia Priescu.

„Dacă până în acest moment nu s-au luat măsuri prin care să se blocheze aceste disponibilizări și 1 aprilie este poimâine, trebuie, în acest moment, ca autoritățile din Gorj să arate responsabilitate și să vină cu o listă completă a locurilor de muncă create prin Fondul de Tranziție Justă”, a mai afirmat aceasta.

La rândul său, deputatul AUR de Hunedoara, Tiberiu Barstan, a acuzat că Guvernul Bolojan dă dovadă de iresponsabilitate față de sistemul energetic național, prin lipsa unor soluții alternative la închiderea capacităților de producție.

„Avem mine închise, baraje blocate, disponibilizări și probleme care se amplifică de la o lună la alta. Avem un guvern total iresponsabil vis-a-vis de acest sector, care este vital pentru România.

Acești oameni nu-și doresc altceva decât un loc de muncă sigur, alternative la închiderile care urmează să fie făcute în Gorj. Din păcate, tot ceea ce a însemnat planul pe hârtie, acordul cu Uniunea Europeană, noi, ca țară, nu am respectat”, a afirmat Tiberiu Barstan.

Senatorul AUR de Gorj, Ionuț Sandu, a subliniat faptul că formațiunea politică a depus un proiect de lege pentru prelungirea termenului de închidere a minelor, așa cum au reușit și alte state europene, însă proiectul nu a fost susținut de partidele guvernamentale.

„Dacă Germania și Polonia au reușit să negocieze până la finalul anilor 2039-2040, iată că noi nu am fost în stare să ajungem la un consens pentru a modifica acest calendar. Avem și o lege în acest sens. Ne-am rugat de ei să o voteze, însă nu am avut cu cine să discutăm această problemă”, a spus senatorul AUR Ionuț Sandu.

În opinia deputatului AUR Dorel Vulpoiu, concedierea minerilor de la Complexul Energetic Oltenia îi va forța să părăsească țara în căutarea unui loc de muncă.

„Tinerii ne pleacă în străinătate. Bătrânii nu au pensii. Mamele, după cum știți, a fost votat bugetul, nu au scăpat de acel CASS. Suntem solidari cu minerii de la CEO și cu toți românii care, în momentul de față, vor să muncească. Vor să facă ceva pentru această țară. Vor să rămână în țară”, a precizat deputatul AUR, Dorel Vulpoiu.

Tiberiu Barstan a adăugat că AUR va rămâne solidar cu protestul minerilor și energeticienilor.

„Suntem solidari cu ei, așa cum am fost și până acum. Am depus proiecte, amendamente, am venit cu soluții pentru un guvern care nu are alt interes decât acela de a închide tot ce mai este funcțional în România”, a spus deputatul AUR.

Ionelia Priescu a mai transmis Consiliului Județean Gorj să prezinte de urgență lista cu locurile de muncă create prin Fondul de Tranziție Justă.

„Foarte mulți bani au venit în județul Gorj prin Fondul de Tranziție Justă. Consiliul Județean, pentru că ieri, așa cum am spus, i-am trimis o adresă, trebuie să pună la dispoziția celor care sunt acum în piață, pentru că ei sunt primii interesați, săracii, fiindcă este posibil să rămână fără locuri de muncă, lista cu locurile create prin FTJ. Și să nu răspundă în 30 de zile, așa cum răspund autoritățile în general, ci să răspundă urgent, în această săptămână”, a concluzionat deputatul AUR de Gorj, Ionelia Priescu.

Citește și

FLASH NEWS Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu preşedintele “American Councils for International Education”. Ce au discutat
08:22
Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu preşedintele “American Councils for International Education”. Ce au discutat
ULTIMA ORĂ Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a luat cu el şi parlamentari AUR, în SUA, la adunarea republicanilor din toată lumea
07:58
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a luat cu el şi parlamentari AUR, în SUA, la adunarea republicanilor din toată lumea
FLASH NEWS Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump
22:50
Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump
FLASH NEWS Bolojan, reticent privind viitorul coaliției. Premierul continuă să atace PSD-ul: „A escaladat o zonă de conflict încălcând protocolul coaliției”
21:35
Bolojan, reticent privind viitorul coaliției. Premierul continuă să atace PSD-ul: „A escaladat o zonă de conflict încălcând protocolul coaliției”
FLASH NEWS Bolojan explică de ce amână măsurile pentru prețul carburanților. Când va lua guvernul măsuri 
21:18
Bolojan explică de ce amână măsurile pentru prețul carburanților. Când va lua guvernul măsuri 
FLASH NEWS Premierul Bolojan dă vina pe Uniunea Europeană pentru concedierile minerilor: „Angajamentul față de U.E. a dus la concedierile de la C.E. Oltenia”
19:13
Premierul Bolojan dă vina pe Uniunea Europeană pentru concedierile minerilor: „Angajamentul față de U.E. a dus la concedierile de la C.E. Oltenia”
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Cum arată azi vila de lux a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara, clădirea cu buncăr și piscină
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
O moleculă ciudată are proprietăți rare pe care chimiștii nu le-au mai văzut niciodată
SPORT A jucat la Dinamo și Rapid, dar a negociat cu Gigi Becali să preia FCSB. „Am discutat 4 ore!”
10:38
A jucat la Dinamo și Rapid, dar a negociat cu Gigi Becali să preia FCSB. „Am discutat 4 ore!”
Gândul de Vreme În ce zone din țară se încălzește azi și unde revine bruma. Când încep ploile, ninsorile și rafalele de vânt. Prognoză de la ANM, exclusiv pentru Gândul
10:37
În ce zone din țară se încălzește azi și unde revine bruma. Când încep ploile, ninsorile și rafalele de vânt. Prognoză de la ANM, exclusiv pentru Gândul
IMOBILIARE Comuna unde un teren forestier se vinde cu 3 €/m², acum, în martie 2026. Ce suprafață are: „Oportunitate rară”
10:36
Comuna unde un teren forestier se vinde cu 3 €/m², acum, în martie 2026. Ce suprafață are: „Oportunitate rară”
FLASH NEWS PSD pune presiune pe Guvernul Bolojan pentru tăierea accizelor la carburanți: „Este prea târziu și prea puțin!”
10:26
PSD pune presiune pe Guvernul Bolojan pentru tăierea accizelor la carburanți: „Este prea târziu și prea puțin!”
RĂZBOI Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni
10:08
Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni
FLASH NEWS Sindicatele boicotează întâlnirea de la Guvern după ce Ilie Bolojan a convocat discuțiile pe marginea scumpirii carburanților în ultimul moment
10:04
Sindicatele boicotează întâlnirea de la Guvern după ce Ilie Bolojan a convocat discuțiile pe marginea scumpirii carburanților în ultimul moment

