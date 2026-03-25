AUR cere Guvernului măsuri urgente pentru protejarea minerilor de la Complexul Energetic Oltenia. „AUR a venit cu soluții, Guvernul Bolojan cu deziluzii”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită Guvernului Bolojan și autorităților locale din județul Gorj să întreprindă măsuri urgente pentru a proteja locurile de muncă ale celor peste 1.800 de mineri și energeticieni angajați la Complexul Energetic Oltenia, care vor fi concediați începând cu 1 aprilie 2026.

Deputatul AUR de Gorj, Ionelia Priescu, susține că grupurile parlamentare AUR au depus mai multe inițiative legislative și amendamente pentru a rezolva situația minerilor, însă acestea au fost blocate de majoritatea parlamentară PSD-PNL-USR-UDMR.



„Cred că am făcut tot ce era de făcut. Am depus proiecte de lege pe care, din păcate, ni le resping. Am depus amendamente. Ultimul depus a fost acela prin care obligam statul român să-și plătească datoria față de CEO”, a declarat Ionelia Priescu.

„Dacă până în acest moment nu s-au luat măsuri prin care să se blocheze aceste disponibilizări și 1 aprilie este poimâine, trebuie, în acest moment, ca autoritățile din Gorj să arate responsabilitate și să vină cu o listă completă a locurilor de muncă create prin Fondul de Tranziție Justă”, a mai afirmat aceasta.

La rândul său, deputatul AUR de Hunedoara, Tiberiu Barstan, a acuzat că Guvernul Bolojan dă dovadă de iresponsabilitate față de sistemul energetic național, prin lipsa unor soluții alternative la închiderea capacităților de producție.

„Avem mine închise, baraje blocate, disponibilizări și probleme care se amplifică de la o lună la alta. Avem un guvern total iresponsabil vis-a-vis de acest sector, care este vital pentru România.

Acești oameni nu-și doresc altceva decât un loc de muncă sigur, alternative la închiderile care urmează să fie făcute în Gorj. Din păcate, tot ceea ce a însemnat planul pe hârtie, acordul cu Uniunea Europeană, noi, ca țară, nu am respectat”, a afirmat Tiberiu Barstan.

Senatorul AUR de Gorj, Ionuț Sandu, a subliniat faptul că formațiunea politică a depus un proiect de lege pentru prelungirea termenului de închidere a minelor, așa cum au reușit și alte state europene, însă proiectul nu a fost susținut de partidele guvernamentale.

„Dacă Germania și Polonia au reușit să negocieze până la finalul anilor 2039-2040, iată că noi nu am fost în stare să ajungem la un consens pentru a modifica acest calendar. Avem și o lege în acest sens. Ne-am rugat de ei să o voteze, însă nu am avut cu cine să discutăm această problemă”, a spus senatorul AUR Ionuț Sandu.

În opinia deputatului AUR Dorel Vulpoiu, concedierea minerilor de la Complexul Energetic Oltenia îi va forța să părăsească țara în căutarea unui loc de muncă.

„Tinerii ne pleacă în străinătate. Bătrânii nu au pensii. Mamele, după cum știți, a fost votat bugetul, nu au scăpat de acel CASS. Suntem solidari cu minerii de la CEO și cu toți românii care, în momentul de față, vor să muncească. Vor să facă ceva pentru această țară. Vor să rămână în țară”, a precizat deputatul AUR, Dorel Vulpoiu.

Tiberiu Barstan a adăugat că AUR va rămâne solidar cu protestul minerilor și energeticienilor.

„Suntem solidari cu ei, așa cum am fost și până acum. Am depus proiecte, amendamente, am venit cu soluții pentru un guvern care nu are alt interes decât acela de a închide tot ce mai este funcțional în România”, a spus deputatul AUR.

Ionelia Priescu a mai transmis Consiliului Județean Gorj să prezinte de urgență lista cu locurile de muncă create prin Fondul de Tranziție Justă.

„Foarte mulți bani au venit în județul Gorj prin Fondul de Tranziție Justă. Consiliul Județean, pentru că ieri, așa cum am spus, i-am trimis o adresă, trebuie să pună la dispoziția celor care sunt acum în piață, pentru că ei sunt primii interesați, săracii, fiindcă este posibil să rămână fără locuri de muncă, lista cu locurile create prin FTJ. Și să nu răspundă în 30 de zile, așa cum răspund autoritățile în general, ci să răspundă urgent, în această săptămână”, a concluzionat deputatul AUR de Gorj, Ionelia Priescu.