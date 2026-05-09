George Simion, ironii la adresa lui Nicușor Dan: Discurs profuND greșit – “Europa este un subiect care divizează societatea”

George Simion a transmis un mesaj ironic la adresa lui Nicușor Dan, după ce președintele României a ținut un discurs de Ziua Europei, pe 9 mai.

Pe 9 mai, de Ziua Europei, Nicușor Dan a transmis un mesaj de la Palatul Cotroceni. Președintele României a menționat că au fost încheiate primele întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanți ai minorităților naționale. Apoi, a promis că statul român va dispune de un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. A mai spus că pe 10 mai este sărbătorită Ziua Independenței, iar cele două momente sunt „legate de destinul occidental al României”. Vezi AICI declarațiile.

Ce a spus George Simion

Mesajul transmis de Nicușor Dan nu a rămas fără ecou. Mai multe persoane au reacționat la discursul președintelui, iar printre persoanele politice s-a aflat și George Simion. Liderul AUR a ținut să aducă ironii la adresa sa.

„Discurs profuND greșit: “Europa este un subiect care divizează societatea”. La mulți ani!”, a notat George Simion pe Facebook.

