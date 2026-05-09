Victor Negrescu, de Ziua Europei: A fi pro-european înseamnă mai mult decât o etichetă politică. Înseamnă să crezi în cooperare, dialog, demnitate

Victor Negrescu a transmis un mesaj, cu ocazia Zilei Europei, pe 9 mai 2026. Vicepreședintele Parlamentului European susține că a fi pro-european reprezintă „mai mult decât o etichetă politică”. El susține că „înseamnă să crezi în cooperare, dialog, demnitate umană”.

Victor Negrescu a adus în atenție campania și evenimentele organizate de Ziua Europei, pe 9 ani, alături de PES activists România. În cadrul reuniunilor, discuțiile au pendulat asupra fondurilor europene, precum și asupra viitorului bugetului european. De asemenea, s-a discutat despre aderarea la OCDE, dar și despre „drumul către zona Euro”.

„9 Mai – Ziua Europei este în primul rând despre oameni, despre noi, europenii. În fiecare an, împreună cu PES activists România, ieșim din zona discursurilor formale și mergem către oameni. Asta am făcut și astăzi, prin campania și evenimentele organizate în toată țara, dar și cu invitații care au acceptat să participe la discuțiile noastre de la București despre viitorul României și al Europei.

Am vorbit deschis despre fondurile europene, despre viitorul buget european, despre aderarea la OCDE, despre drumul către zona Euro și despre cum pot toate aceste lucruri să se transforme în dezvoltare concretă pentru România. Mulțumesc tuturor colegilor implicați în organizarea evenimentelor pentru mobilizare și energie.

Pentru mine, a fi pro-european înseamnă mai mult decât o etichetă politică. Înseamnă să crezi în cooperare, dialog, demnitate umană, respect și soluții construite împreună. Înseamnă să susții apartenența României la Uniunea Europeană și la spațiul occidental, dar și să ai curajul să vorbești despre ce trebuie îmbunătățit și despre cum Europa poate fi mai aproape de cetățeni. Pro-român = pro-european = pro-occidental.

PES activists România a fost creat tocmai din această convingere: că oamenii trebuie implicați, ascultați și încurajați să participe la dezbaterile despre viitorul societății. Dincolo de politică, este vorba despre comunitate, idei, implicare și despre dorința de a construi ceva util împreună.

Am discutat și despre lucrurile care contează pentru mulți oameni: educație, locuri de muncă, combaterea sărăciei, șanse pentru tineri, investiții și dezvoltare sustenabilă. Europa trebuie să fie despre oameni și despre capacitatea de a crea oportunități reale.

9 Mai rămâne o zi importantă pentru că ne amintește că marile proiecte se construiesc prin solidaritate, muncă și încredere în viitor. Este o zi istorică pentru România, Ziua Independenței, act care a consfințit înscrierea definitivă a ţării pe harta Europei.

La mulți ani, Europa! La mulți ani, România!”, este mesajul transmis de Victor Negrescu, pe Facebook.