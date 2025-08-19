Prima pagină » Știri politice » AUR critică MĂSURILE fiscale de austeritate: Fitch arată lipsa încrederii creditorilor în Guvernul Bolojan

AUR critică MĂSURILE fiscale de austeritate: Fitch arată lipsa încrederii creditorilor în Guvernul Bolojan

19 aug. 2025, 14:28, Știri politice
AUR critică MĂSURILE fiscale de austeritate: Fitch arată lipsa încrederii creditorilor în Guvernul Bolojan

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, lansează un atac la adresa politicilor fiscale propuse de premierul Ilie Bolojan, susținând că pachetele de măsuri nu pot aduce la buget sumele necesare pentru a reduce inechitățile sociale.

Petrişor Peiu s-a arătat uimit de o declarație a lui Ilie Bolojan în presa straină. Premierul a avertizat, într-un interviu acordat Bloomberg News, că România ar putea ajunge în incapacitate de plată dacă guvernul nu va pune rapid capăt cheltuielilor excesive. Peiu consideră că astfel de afirmații prejudiciază mediul economic.

„Nu avem un buget realist. Premierul Ilie Bolojan anunță presa strănă privind incapacitatea de plată a României. Aceasta înseamnă creșterea dobânzii cu 0,8 puncte procentuale, pentru că premierul a zis o năzbâtie în presa internațională”, a declarat Peiu marți, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului.

Totodată, prim-vicepreşedintele AUR Marius Lulea a vorbit despre investițiile publice, el precizând că „președintele Nicușor Dan trăiește într-o altă realitate”.

„Fitch arată lipsa încrederii creditorilor în Guvernul Bolojan. Agenția spune că pachetul de măsuri nu e ceea ce trebuie. Nicușor Dan se bucucră că nu a fost mai rău. Creditorii nu vor putea rambursa creditele care apar pe termen lung și mediu.  «Anghel Saligny»- investițiile trebuie să continue. 40% dintre români nu au acces la apă și canalizare. Trăim ca în Evul Mediu. Investițiile reprezintă 10% din bugetul de stat. Trebuie făcută reforma administrativă. Statul român trebuie să fie un stat serios. Trebuie să plătească operativ serviciile care au fost prestate. Acest lucru generează multiple probleme. Companiile trebuie să plătească angajatii… Din PNRR nu am luat decât 20% . Pare că cineva îi sfătuiește să ducă economia spre un colaps economic”, a precizat Lulea.

Guvernul aprobă marți, prin ordonanță de urgență, instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale.

Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră „planificată”, astfel încât să primească finanțare proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, a spus, luni, premierul Ilie Bolojan.

Foto: Alexandra Pandrea – GÂNDUL

