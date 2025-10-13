AUR îi dă testul moțiunii ministrului Economiei, Radu Miruță / De ce a retras POT semnături de pe textul moțiunii

Senatul dezbate și votează luni moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă. Acesta este acuzat, între altele, că se ”imaginează mai mult influencer social media decât ministru efectiv”.

”Într-un moment de criză economică profundă, în care se iau măsuri de austeritate fără precedent şi sunt promovate creşteri de taxe şi impozite care afectează puternic economia privată, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului este condus de un personaj politic care se imaginează mai mult influencer social media decât ministru efectiv. Atunci când trebuie să acţioneze, asistă pasiv la dezastru, făcându-se părtaş la distrugerea companiilor mici şi mijlocii din România”, susţin parlamentarii AUR.

Parlamentarii AUR reclamă că ”singura preocupare reală a ministrului Radu – Dinel Miruţă este politizarea companiilor de stat prin numirea de membri şi simpatizanţi USR în funcţii cheie”.

”Deşi ni se spune că statul trebuie să dea oameni afară, companiile cu capital de stat angajează pe bandă rulantă la indicaţiile preţioase ale lui Miruţă, lucru care ar trebui să atragă în mod normal atenţia organelor de anchetă, control şi verificare instituţională. De asemenea, deşi la nivel european se discută despre relansarea industriei de apărare, pe acest palier, România funcţionează cu frâna de mână trasă. Legislaţia offset nu funcţionează, iar companiile cu tradiţie sunt politizate şi ineficiente, în condiţiile în care resursa umană calificată se degradează şi se diminuează continuu”, se arată în textul moţiunii.

„POT și Ana-Maria Gavrila s-au aliat cu USR”

Doi senatori ai POT, Vela Gheorghe și Pintea Paul Ciprian și-au retras semnăturile de pe moțiunea inițiată de AUR. Aceștia au depus o cerere la Biroul Permanent al Senatului prin care aduc la cunoștință că-și retrag semnăturile de pe moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei.

Cei doi senatori țin să menționeze că retragerea semnăturilor se face „din proprie inițiativă și cu respectarea dispozițiilor în vigoare”.

Suse politice afirmă că POT și Ana-Maria Gavrila s-au aliat cu USR.

Aceasta este acuzată că vrea să-și introducă persoane apropiate în Consiliile de Administrație la câteva companii de stat aflate în subordinea lui Miruță, la Ministerul Economiei.

RECOMANDAREA AUTORULUI: