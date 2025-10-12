Sorin Grindeanu îi transmite lui Ilie Bolojan să fie mai atent la relația cu PSD, din interiorul coaliției guvernamentale. Într-un interviu la Antena 3 CNN, liderul social-democraților i-a transmis un avertisment voalat premierului că nu va fi un „drum lin” în coaliție, dacă nu se ține cont de părerile PSD.

„Când faci lucruri neținând cont de părerile PSD să nu te aștepți să ai un drum lin, fără turbulențe”, a declarat președintele interimar al PSD.

Grindeanu a analizat situația grea din coaliția formată din patru partide, cu poziții „antagonice”.

Întrebat cine conduce această țară, Grindeanu a spus că nimeni nu este „Stăpânul inelelor”.

„Nu cred că e cineva care să fie deținător sau Stăpânul inelelor. Fiecare are prerogativele constituționale pe care le cunoaștem. Avem o coaliție din 4 partide. E un lucru dificil. Nu e ușor să armonizezi lucruri venite de la partide care tradițional au fost antagonice”, a răspuns el.

În această relație complicată din punct de vedere politic, Grindeanu se așteaptă ca PSD să fie luat în seamă. În caz contrar, „nu va fi un drum lin”.

„La sta se mai adaugă și tentative de a ignora rolul PSD în această coaliție. Când faci lucruri neținând cont de părerile PSD să nu te aștepți să ai un drum lin, fără turbulențe. Ne așteptăm să fim luați în seamă”, a mai declarat el.

