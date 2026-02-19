Procesul lui Victor Micula a ajuns la final. Curtea de Apel Alba Iulia a respins tentativa avocaților de a suspenda judecata 

Dosarul lui Victor Micula, prin care a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu executare, se apropie de final. Toate acestea după aproape cinci ani de anchete, procese și amânări repetate. Curtea de Apel Alba Iulia a rămas în pronunțare, iar verdictul definitiv va fi anunțat pe 19 martie, după ce instanța a respins o nouă încercare a avocaților de a tergiversa procesul.

Ultima ședință de judecată a fost miercuri, însă Victor Micula a fost absent, dar a fost prezent tatăl său, milionarul Viorel Micula. Apărătorii au încercat să obțină o suspendare a dezbaterilor, ei au cerut instanței sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a clarifica unele chestiuni juridice legate de infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, faptă pentru care Micula junior a fost trimis în judecată și condamnat în primă instanță la închisoare cu executare, relatează ebihoreanul.

Cel care s-a opus cererii a fost procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

Procesul lui Victor Micula a ajuns la final

Completul de judecată a anunțat respingerea solicitării de sesizare a Înaltei Curți, după o pauză de deliberare de aproximativ zece minute, iar asta a permis continuarea judecării apelului.

La finalul dezbaterilor, avocații au cerut achitarea lui Victor Micula și a polițiștilor trimiși în judecată în același dosar, în timp ce procurorul a solicitat majorarea pedepselor, apreciind că sancțiunea stabilită în primă instanță este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor.

Potrivit sursei citate, procesul este cel în care Tribunalul Bihor l-a condamnat deja pe Victor Micula la trei ani și p lună de închisoare pentru acuzația că a accesat ilegal sistemul informatic al Ministerului de Interne, pentru a căuta informații despre anumite persoane.

Pedepse cu executare au primit și trei dintre polițiștii trimiși în judecată alături de el: Camelia Erdei a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru complicitate la acces ilegal la sistemul informatic al MAI, iar Alin Claudiu Zanca şi Claudiu-Mihai Rengle, pensionar, au încasat câte 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu.

Judecata a fost amânată în repetate rânduri

De la mutarea dosarului, în decembrie 2025, judecata a fost amânată în repetate rânduri, în urma unor solicitări, inclusiv cereri de schimbare a încadrării juridice a faptelor imputate lui Micula și polițiștilor din dosar.

Cererile le-au fost respinse de judecători, iar instanța din Alba a dat termene scurte, arătând că nu dorește să tergiverseze procesul.

