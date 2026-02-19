Prima pagină » Actualitate » Procesul lui Victor Micula a ajuns la final. Curtea de Apel Alba Iulia a respins tentativa avocaților de a suspenda judecata 

Procesul lui Victor Micula a ajuns la final. Curtea de Apel Alba Iulia a respins tentativa avocaților de a suspenda judecata 

19 feb. 2026, 09:06, Actualitate
Procesul lui Victor Micula a ajuns la final. Curtea de Apel Alba Iulia a respins tentativa avocaților de a suspenda judecata 

Dosarul lui Victor Micula, prin care a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu executare, se apropie de final. Toate acestea după aproape cinci ani de anchete, procese și amânări repetate. Curtea de Apel Alba Iulia a rămas în pronunțare, iar verdictul definitiv va fi anunțat pe 19 martie, după ce instanța a respins o nouă încercare a avocaților de a tergiversa procesul. 

Ultima ședință de judecată a fost miercuri, însă Victor Micula a fost absent, dar a fost prezent tatăl său, milionarul Viorel Micula. Apărătorii au încercat să obțină o suspendare a dezbaterilor, ei au cerut instanței sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a clarifica unele chestiuni juridice legate de infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, faptă pentru care Micula junior a fost trimis în judecată și condamnat în primă instanță la închisoare cu executare, relatează ebihoreanul. 

Cel care s-a opus cererii a fost procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

Procesul lui Victor Micula a ajuns la final 

Completul de judecată a anunțat respingerea solicitării de sesizare a Înaltei Curți, după o pauză de deliberare de aproximativ zece minute, iar asta a permis continuarea judecării apelului.  

La finalul dezbaterilor, avocații au cerut achitarea lui Victor Micula și a polițiștilor trimiși în judecată în același dosar, în timp ce procurorul a solicitat majorarea pedepselor, apreciind că sancțiunea stabilită în primă instanță este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor. 

Potrivit sursei citate, procesul este cel în care Tribunalul Bihor l-a condamnat deja pe Victor Micula la trei ani și p lună de închisoare pentru acuzația că a accesat ilegal sistemul informatic al Ministerului de Interne, pentru a căuta informații despre anumite persoane.  

Pedepse cu executare au primit și trei dintre polițiștii trimiși în judecată alături de el: Camelia Erdei a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru complicitate la acces ilegal la sistemul informatic al MAI, iar Alin Claudiu Zanca şi Claudiu-Mihai Rengle, pensionar, au încasat câte 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu.   

Judecata a fost amânată în repetate rânduri 

De la mutarea dosarului, în decembrie 2025, judecata a fost amânată în repetate rânduri, în urma unor solicitări, inclusiv cereri de schimbare a încadrării juridice a faptelor imputate lui Micula și polițiștilor din dosar.  

Cererile le-au fost respinse de judecători, iar instanța din Alba a dat termene scurte, arătând că nu dorește să tergiverseze procesul. 

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Americanii sunt negociatori mari. Un președinte care nu are instrumente în mână și nimic de negociat poate să fie extrem de vulnerabil”
10:33
Dan Dungaciu: „Americanii sunt negociatori mari. Un președinte care nu are instrumente în mână și nimic de negociat poate să fie extrem de vulnerabil”
CULTURĂ Brandul preferat al Elenei Ceaușescu. Româncele nu și-ar fi permis niciodată acele haine și parfumurile soției lui Nicolae Ceaușescu 
10:17
Brandul preferat al Elenei Ceaușescu. Româncele nu și-ar fi permis niciodată acele haine și parfumurile soției lui Nicolae Ceaușescu 
ULTIMA ORĂ Raed Arafat explică de ce a transmis mesaj Ro-Alert că ninge, iarna, şi spune că va schimba sunetul cu unul „mai puţin intruziv”
10:04
Raed Arafat explică de ce a transmis mesaj Ro-Alert că ninge, iarna, şi spune că va schimba sunetul cu unul „mai puţin intruziv”
SPORT Cum l-a convins Dinamo pe George Pușcaș. Atacantul a cerut un salariu de 50.000 de euro pe lună
09:38
Cum l-a convins Dinamo pe George Pușcaș. Atacantul a cerut un salariu de 50.000 de euro pe lună
LEGE Radu Miruță vrea să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1. Ce a declarat Ministrul Apărării
09:37
Radu Miruță vrea să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1. Ce a declarat Ministrul Apărării
SPORT Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu după ce a făcut praf meciul Petrolul – FC Argeș
09:33
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu după ce a făcut praf meciul Petrolul – FC Argeș
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Click
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Ce se întâmplă doctore
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Șoferii care nu își curăță mașinile de zăpadă vor fi amendați. Codul Rutier 2026 prevede sancțiuni uriașe
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Astronomii au găsit o planetă stâncoasă într-un loc neașteptat: „Este remarcabil”
APĂRARE Kim Jong-Un a scos la rampă noul lansator de rachete nucleare „imposibil de oprit”: „Nici Dumnezeu nu vă mai apără de asta”
10:09
Kim Jong-Un a scos la rampă noul lansator de rachete nucleare „imposibil de oprit”: „Nici Dumnezeu nu vă mai apără de asta”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Andreea Ciucă, președinta Asociației Magistraților din România: ”Prin eliminarea pensiilor de serviciu se încalcă documentele europene asumate”
10:08
Andreea Ciucă, președinta Asociației Magistraților din România: ”Prin eliminarea pensiilor de serviciu se încalcă documentele europene asumate”
ANALIZA de 10 În timp ce regimul de la Teheran se clatină, programul nuclear iranian riscă să scape de sub control: „Dacă guvernul cade, materialele și instalațiile nucleare vor fi folosite în lupta pentru putere”
10:00
În timp ce regimul de la Teheran se clatină, programul nuclear iranian riscă să scape de sub control: „Dacă guvernul cade, materialele și instalațiile nucleare vor fi folosite în lupta pentru putere”
INEDIT Vacanță neașteptată la Paris pentru o româncă. Ce a trăit femeia la cazare: „Nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter” 
09:59
Vacanță neașteptată la Paris pentru o româncă. Ce a trăit femeia la cazare: „Nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter” 
RELIGIE Ziua în care „lăcomia” nu era păcat: cum a apărut Joia Grasă. Cea mai neobișnuită tradiție a sezonului 
09:35
Ziua în care „lăcomia” nu era păcat: cum a apărut Joia Grasă. Cea mai neobișnuită tradiție a sezonului 
TEHNOLOGIE Administrația Trump critică dur Legea AI a UE. Reglementările sufocante europene riscă să alunge inovația în inteligența artificială
09:33
Administrația Trump critică dur Legea AI a UE. Reglementările sufocante europene riscă să alunge inovația în inteligența artificială

Cele mai noi

Trimite acest link pe