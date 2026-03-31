AUR propune eliminarea unei cerințe administrative inutile pentru microîntreprinderi

Alianța pentru Unirea Românilor a depus o inițiativă legislativă care are rolul de a diminua presiunea administrativă asupra mediului de afaceri. Propunerea prevede exceptarea microîntreprinderilor de la obligația analizei de risc la securitatea fizică.

Ce presupune proiectul

Proiectul a fost depus de deputatul AUR Lucian Mușat și vizează modificarea Legii nr. 333/2003. Legea se referă la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Legea face referire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, iar inițiativa AUR are ca scop introducerea unui prag de cifră de afaceri sub care firmele nu vor mai fi obligate să facă această analiză.

„După ce am depus legea prin care dorim impozitarea corectă a salariilor part-time, dar și a ridicării plafonului de micro-întreprinderi la 250.000 de euro, față de 100.000 de euro cât este astăzi, venim în ajutorul antreprenorilor cu încă o lege care îi va degreva de un proces costisitor și inutil pentru micile afaceri românești. Eliminăm analiza de risc la securitate fizică pentru societățile cu o cifră de afaceri de până în 100.000 de euro, urmând ca, odată ce plafonul de micro-întreprinderi să fie ridicat la 250.000 de euro, numărul firmelor care ar beneficia de eliminarea analizei de risc la securitate fizică să fie mult mai mare”, a declarat deputatul AUR, Lucian Mușat.

Alianța pentru Unirea Românilor a subliniat faptul că legislația actuală nu mai reflectă situația mediului de afaceri din România, unde cea mai mare parte a firmelor sunt microîntreprinderi. Astfel, prin această propunere, AUR își dorește să reducă birocrația și să înființeze un mediu economic mai corect.

Sondaj Curs. AUR conduce, în continuare, în încrederea românilor. PNL și USR abia adună împreună cât PSD

Soluțiile AUR pentru reducerea prețurilor la carburanți: Scăderea cotei de TVA la 15%

Petrișor Peiu (AUR) acuză Guvernul Bolojan că numește catastrofa economică „recesiune tehnică” pentru a ascunde prăbușirea serviciilor