Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că scăderea constantă a serviciilor către firme dovedește că economia națională a intrat într-o criză mult mai puternică decât ceea ce Guvernul Bolojan numește doar o „recesiune tehnică”.

El precizează că evoluția datelor nu creează premizele pentru a crede că România va mai înregistra o creștere economică în perioada următoare.

Petrișor Peiu (AUR) acuză Guvernul Bolojan că numește catastrofa economică „recesiune tehnică” pentru a ascunde prăbușirea serviciilor

„Nu știu dacă mai crede cineva că se va relua creșterea economică prea curând. Un nou semn că suntem în criză apare de la statistică: În ianuarie 2026, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate către firme a scăzut față de luna decembrie 2025, atât ca serie brută cu 28,2%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 9,8%. Faţă de luna ianuarie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate către firme a scăzut, atât ca serie brută cu 4,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,9%. Asta nu mai e, în niciun caz, «recesiunea tehnică» cu care se alintau guvernanții în urmă cu câteva săptămâni. Aceste cifre indică o prăbușire a economiei: să îți scadă serviciile către firme cu 5% de la an la an, pe o rată a inflației de aproape 10% este catastrofă, nu mai e de glumă. Iar la transporturi, serviciul cu cea mai mare pondere în economie, avem o scădere an la an de 10%!”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, potrivit unui comunicat al Partidului AUR.

Autorul mai recomandă:

Soluțiile AUR pentru reducerea prețurilor la carburanți: Scăderea cotei de TVA la 15%

Proiectele majore pe care AUR le votează indiferent cine le propune

Petrișor Peiu: „Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR respinge indexarea pensiilor și calcă în picioare legea”