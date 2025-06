AUR propune măsuri pentru reducerea deficitului bugetar/ Tănasă: „Eliminarea plafonării la prețul de energie va duce la explodarea prețurilor”

AUR denunță planul partidelor de sistem de a stoarce românii de bani pentru a acoperi găurile făcute de ei în buget. În timp ce PSD, PNL și USR pregătesc valuri de taxe, scumpiri și tăieri, AUR propune un program în 12 puncte pentru depășirea crizei: fără taxe noi, fără TVA mărit și fără tăieri de venituri.

„Măsura zero este păstrarea principalelor impozite la nivelurile actuale, care să permită o stabilitate macroeconomică a țării, mă refer la TVA, impozit pe venit și impozit pe profit”, a susținut profesorul Petrișor Peiu, senator AUR.

Acesta a prezentat măsurile AUR pentru depășirea crizei bugetare:

1.⁠ ⁠Reducerea numărului de parlamentari la 300

2.⁠ ⁠Reducerea cu 15% a cheltuielilor bugetare în 2 ani

3.⁠ ⁠Guvernulcompus din 12 ministere

4.⁠ ⁠Reducerea la jumătate a taxării muncii pentru salariile mici

5.⁠ ⁠Desființarea, prin lege, a tuturor portițelor de optimizare fiscală

6.⁠ ⁠Simplificarea legislației fiscale: TVA 0% pentru produsele și serviciile de bază, CASS pentru pensiile mai mari de 5000 de lei, CASS plafonat pentru chirii, pentru dobânzi bancare și pentru câștigurile de pe piața de capital, TVA de 19% pe toate livrările de produse prin platformele de e-commerce, taxa de solidaritate aplicată companiilor din energie – 1% suplimentar din cifra de afaceri, Creșterea până la 15% a redevențelor miniere și petroliere și dublarea concesiunii pe serviciile publice comunale

7.⁠ ⁠Ajutoarele de stat pentru corporații nu vor mai fi acordate sub forma unor sume nerambursabile sau a unor garanții de stat

8.⁠ ⁠Anularea legii de închidere de la 1 ianuarie 2026 a centralelor pe cărbune

9.⁠ ⁠Încetarea contribuției financiare și logistice a României la continuarea războiului din Ucraina

10.⁠ ⁠Indexarea pensiilor conform legii

11.⁠ ⁠Reformarea sistemului de pensii speciale

12.⁠ ⁠Aplicarea taxării inverse pentru TVA

Astfel, AUR vrea să aducă mai mulți bani la bugetul de stat prin comasarea unor instituții, supraimpozitarea companiilor din energie, dar și prin promovarea resurselor naturale, prin anularea închiderii centralelor pe cărbune. În schimb, AUR propune eliminarea TVA pentru produsele de bază și reducerea taxării muncii pentru salariile mici.

„România se află în incapacitate de plată, tocmai de aceea, în ultimul an, au fost nevoiți să se intervină pe piața monetară, s-au împrumutat 50 de miliarde de lei în ultimul an, tocmai pentru a se acoperi cheltuielile nesustenabile ale statului. Nu am auzit deloc discutându-se despre reducerea risipei. Că avem prea mulți parlamentari, deși românii au votat doar 300 de parlamentari, că avem prea mulți membri de partid în interiorul Consiliilor de Administrație ale companiilor de stat la nivel central, dar și local, că în fiecare județ și în fiecare localitate există companii de stat”, a declarat Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR.