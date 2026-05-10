Prima pagină » Știri politice » AUR propune taxarea inversă generalizată: „Este calea sigură spre reducerea evaziunii fiscale”

AUR propune taxarea inversă generalizată: „Este calea sigură spre reducerea evaziunii fiscale”

AUR propune taxarea inversă generalizată: „Este calea sigură spre reducerea evaziunii fiscale”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat în această săptămână un set de măsuri pentru îndreptarea erorilor guvernului Bolojan. Printre acestea se numără și implementarea taxării inverse generalizate ca soluție pentru reducerea deficitului bugetar și a evaziunii fiscale. Măsura va fi explicată și detaliată luni, 11 mai, în cadrul unei conferințe la care vor lua parte specialiști și reprezentanți ai formațiunii.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că taxarea inversă generalizată este soluția optimă de care statul român are nevoie, în condițiile în care România se află astăzi pe primele locuri în Uniunea Europeană la evaziune fiscală.

Petrișor Peiu: „Taxarea inversă înseamnă să încasăm TVA-ul doar la consum, la final”

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a explicat faptul că taxarea inversă ar trebui să se extindă de la cele patru domenii actuale către întreaga economie.

„Primul pilon este introducerea treptată a taxării inverse generalizate. Asta înseamnă că de la cele patru domenii în care avem astăzi taxare inversă deja introdusă, să ne mutăm încet, încet spre tot restul economiei”, a punctat acesta.

Petrișor Peiu propune trecerea la un model în care plata taxei se face doar la momentul vânzării către consumatorul final.

„Taxarea inversă înseamnă să încasăm TVA-ul doar la consum, la final, iar evidențierea TVA-ului să se facă doar contabil până la etapa consumului. (…) Generalizarea treptată a taxării inverse este calea sigură spre reducerea evaziunii fiscale”, a declarat senatorul AUR.

Propunerea AUR readuce pe agenda publică un subiect care a fost dezbătut și susținut intens de specialiștii în fiscalitate în ultimii ani.

Gabriel Biriș: „Înregistrările contabile nu pot fi furate”

Economistul Gabriel Biriș arată cauzele pentru care Uniunea Europeană este reticentă de a accepta acest model.

„Comisia vede taxarea inversă ca metodă de combatere a fraudei, dar într-adevăr există reticență la generalizarea ei, din diverse motive (birocrații care nu vor simplificare, mafia care nu vrea eliminarea fraudei, confortul unui sistem care, în unele țări, chiar funcționează), a precizat Gabriel Biriș.

Referitor la temerile că această măsură ar scădea veniturile statului, Biriș respinge această posibilitate.

„Cum ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra veniturilor la bugetul de stat o soluție cunoscută tocmai pentru că elimină frauda carusel? (…) Dacă nu circulă, nu poate fi furat. Înregistrările contabile nu pot fi furate”, afirmă economistul.

Un alt argument adus în favoarea implementării vizează costurile zero, deoarece mecanismul este deja cunoscut și utilizat în anumite sectoare. Mai mult, reforma ar permite o realocare a resurselor umane din cadrul ANAF.

„Cei peste 2.000 de inspectori ar fi degrevați de aceste controale și s-ar putea ocupa de alte lucruri mai utile”, arată Gabriel Biriș.

Recomandarea video

Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Click
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!
Ce se întâmplă doctore
Alertă sanitară hantavirus după decesele de pe vasul de croazieră! Numărul pacienților a crescut. Simptomele cheie și perioada de incubație, conform OMS
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Știința dezvăluie de ce este bine să călătorești
MESAJ Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
17:07
Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
ANUNȚ Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani
16:56
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani
NEWS ALERT Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
16:52
Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
EDUCAȚIE Interdicția telefoanelor în școli nu aduce note mai mari. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu realizat în SUA
16:30
Interdicția telefoanelor în școli nu aduce note mai mari. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu realizat în SUA
CONTROVERSĂ O dronă ucraineană cu explozibil a fost descoperită în derivă lângă Lefkada. Care era misiunea acesteia
15:55
O dronă ucraineană cu explozibil a fost descoperită în derivă lângă Lefkada. Care era misiunea acesteia
CONTROVERSĂ Coreea de Nord va lansa un atac nuclear în cazul în care Kim Jong-un va fi ucis. Ce l-a făcut pe liderul de la Phenian să modifice Constituția
15:49
Coreea de Nord va lansa un atac nuclear în cazul în care Kim Jong-un va fi ucis. Ce l-a făcut pe liderul de la Phenian să modifice Constituția

Cele mai noi

Trimite acest link pe