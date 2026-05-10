AUR propune taxarea inversă generalizată: „Este calea sigură spre reducerea evaziunii fiscale”

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat în această săptămână un set de măsuri pentru îndreptarea erorilor guvernului Bolojan. Printre acestea se numără și implementarea taxării inverse generalizate ca soluție pentru reducerea deficitului bugetar și a evaziunii fiscale. Măsura va fi explicată și detaliată luni, 11 mai, în cadrul unei conferințe la care vor lua parte specialiști și reprezentanți ai formațiunii.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că taxarea inversă generalizată este soluția optimă de care statul român are nevoie, în condițiile în care România se află astăzi pe primele locuri în Uniunea Europeană la evaziune fiscală.

Petrișor Peiu: „Taxarea inversă înseamnă să încasăm TVA-ul doar la consum, la final”

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a explicat faptul că taxarea inversă ar trebui să se extindă de la cele patru domenii actuale către întreaga economie.

„Primul pilon este introducerea treptată a taxării inverse generalizate. Asta înseamnă că de la cele patru domenii în care avem astăzi taxare inversă deja introdusă, să ne mutăm încet, încet spre tot restul economiei”, a punctat acesta.

Petrișor Peiu propune trecerea la un model în care plata taxei se face doar la momentul vânzării către consumatorul final.

„Taxarea inversă înseamnă să încasăm TVA-ul doar la consum, la final, iar evidențierea TVA-ului să se facă doar contabil până la etapa consumului. (…) Generalizarea treptată a taxării inverse este calea sigură spre reducerea evaziunii fiscale”, a declarat senatorul AUR.

Propunerea AUR readuce pe agenda publică un subiect care a fost dezbătut și susținut intens de specialiștii în fiscalitate în ultimii ani.

Gabriel Biriș: „Înregistrările contabile nu pot fi furate”

Economistul Gabriel Biriș arată cauzele pentru care Uniunea Europeană este reticentă de a accepta acest model.

„Comisia vede taxarea inversă ca metodă de combatere a fraudei, dar într-adevăr există reticență la generalizarea ei, din diverse motive (birocrații care nu vor simplificare, mafia care nu vrea eliminarea fraudei, confortul unui sistem care, în unele țări, chiar funcționează), a precizat Gabriel Biriș.

Referitor la temerile că această măsură ar scădea veniturile statului, Biriș respinge această posibilitate.

„Cum ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra veniturilor la bugetul de stat o soluție cunoscută tocmai pentru că elimină frauda carusel? (…) Dacă nu circulă, nu poate fi furat. Înregistrările contabile nu pot fi furate”, afirmă economistul.

Un alt argument adus în favoarea implementării vizează costurile zero, deoarece mecanismul este deja cunoscut și utilizat în anumite sectoare. Mai mult, reforma ar permite o realocare a resurselor umane din cadrul ANAF.

„Cei peste 2.000 de inspectori ar fi degrevați de aceste controale și s-ar putea ocupa de alte lucruri mai utile”, arată Gabriel Biriș.