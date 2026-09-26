Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus, sâmbătă, 25 septembrie, la Parlament, atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor propuși de PNL, USR și UDMR. Gestul vine în condițiile în care premierul desemnat recunoaște că nu are, deocamdată, majoritatea necesară pentru ca Guvernul său să treacă de votul de învestitură.

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„Avem 170 de voturi. Testul adevărului îl dă PSD”

Mureșan a declarat că se bazează, în acest moment, pe sprijinul a 170 de parlamentari din partea PNL, USR și UDMR, în condițiile în care pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a făcut un calcul ușor diferit, de 171 de parlamentari din cele trei partide, și a estimat că, prin adăugarea minorităților naționale și a unor parlamentari neafiliați, numărul ar putea urca spre 208, tot sub pragul necesar.

„Avem 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale, cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii. Testul adevărului îl vor da cei din PSD. Ei poartă răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a adăugat că este convins că PSD are motive să voteze Guvernul și că, dacă social-democrații nu o vor face, „criza se va adânci și se va deschide calea către alegeri anticipate”.

PSD a anunțat însă deja că nu va susține Cabinetul. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a declarat vineri că PSD este pregătit atât pentru alegeri anticipate, cât și pentru asumarea guvernării, iar liderul partidului, Sorin Grindeanu, i-a cerut lui Mureșan să își depună mandatul, susținând că premierul desemnat „nu își dorește să fie premier”. Nici AUR nu intenționează să voteze Cabinetul; liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, a spus că parlamentarii AUR vor părăsi, cel mai probabil, sala după discursurile de la începutul ședinței de învestitură.

Calendarul procedurii

Potrivit lui Mureșan, Parlamentul urmează să programeze audiezrea miniștrilor începând de luni, aceasta desfășurându-se luni și marți, iar votul de învestitură este așteptat în a doua parte a zilei de marți sau, cel târziu, miercuri dimineață. Premierul desemnat a cerut ca audierile fiecărui ministru să dureze o oră, nu 30 de minute, pentru a lăsa timp atât prezentării viziunii candidaților, cât și întrebărilor parlamentarilor.

Lista miniștrilor propuși

Mircea Abrudean (PNL) – viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne

Radu Miruță (USR) – viceprim-ministru și ministru al Apărării Naționale

Tánczos Barna (UDMR) – viceprim-ministru și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Andreea Chiș (independentă) – ministru al Justiției

Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanțelor

Oana Țoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe

Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătății

Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor și Infrastructurii

Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Dragoș Pîslaru (PNL) – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene

Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor

Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei

Ötvös Koppány (UDMR) – ministru al Culturii

Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educației și Cercetării

Pentru funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, a fost propus Dan Reșitnec (USR).

Ce a spus Mureșan despre program

Prezentând principalele direcții ale programului, Mureșan a afirmat că prima parte vizează reforma statului: reducerea numărului de parlamentari, limitarea numărului de secretari de stat, un Guvern cu doar trei vicepremieri, fiecare cu portofoliu propriu, interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, reforma companiilor de stat și a ANAF, precum și crearea unui ghișeu unic pentru cetățeni, care să reunească serviciile legate de evidența populației.

„Prima parte a programului de guvernare ține de reforma statului (…) Nu vom crește TVA și, de îndată ce ne vom permite, vom reveni la TVA 19%. Menținem cota unică în vigoare”, a declarat premierul desemnat.

El a mai anunțat lansarea programului „Contul Viitorului”, prin care părinții ar putea deschide, în primul an de viață al copilului, un cont pe numele acestuia, precum și continuarea investițiilor în apărarea antiaeriană, alături de partenerii din NATO și UE.

Referitor la elaborarea documentului, Mureșan a precizat: „În doar cinci zile am reușit să elaborăm cu specialiștii din colegii din cele trei partide care susțin acest guvern un program extrem de concret, detaliat și amplu și 372 de măsuri concrete pe care guvernul le va face pentru România”.