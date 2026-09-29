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Reacția AUR după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu ne intimidați pentru a obține voturile în Parlament”

Olga Borșcevschi
Reacția AUR după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu ne intimidați pentru a obține voturile în Parlament”
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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță marți că „rămâne alături de Călin Georgescu”, după decizia Curții de Apel de arestare preventivă a fostului candidat la prezidențiale, pentru dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Reprezentanții AUR precizează că arestarea acestuia nu poate fi folosită ca un instrument de intimidare politică și parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Mureșan.

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Formațiunea condusă de George Simion transmite că decizia luată marți de CAB, care a întors hotărârea Tribunalului București și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile, „nu schimbă poziția” partidului, și anume că „prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției”.

„AUR rămâne alături de Călin Georgescu. Arestarea preventivă este o măsură procesuală, nu o condamnare, iar folosirea unui asemenea caz pentru reglări de conturi sau presiuni politice ar fi de neacceptat într-un stat democratic”, arată mesajul AUR publicat pe Facebook.

AUR a adăugat că poziția sa față de guvernul Siegfried Mureșan, al cărui vot de învestire este programat pentru miercuri, „rămâne neschimbată”.

„Dacă cineva își imaginează că acest moment poate fi folosit pentru a intimida AUR sau pentru a obține voturile necesare învestirii Guvernului Mureșan, se înșală. Poziția noastră rămâne neschimbată: nu vom vota un guvern din care nu facem parte și nu ne vom negocia convingerile sub presiune”, precizează reprezentanții AUR.

Partidul lui George Simion a reiterat că rămâne „alături de Călin Georgescu”.

„Suntem alături de Călin Georgescu și, dincolo de persoana sa, apărăm un principiu care trebuie să îi protejeze pe toți românii: nimeni nu este vinovat înaintea unei hotărâri definitive de condamnare”, a adăugat AUR.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi contestaţia procurorilor DIICOT şi a decis ca Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că ar fi înşelat un alt om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

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