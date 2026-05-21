Sorin Grindeanu, mesaj dur pentru Ilie Bolojan, după oprirea proiectului de la Doicești: „Îl avertizăm să rămână în limitele date de Constituție”

Prima pagină » Știri politice »

Ruxandra Radulescu
Sorin Grindeanu a subliniat că nu va face majoritate cu AUR, după ce grupul „Pace – Întâi România” și-a exprimat dorința unui Guvern alături de social-democrați și formațiunea lui George Simion. Liderul PSD a transmis că premierul demis Ilie Bolojan încalcă Constituția prin oprirea unor proiecte precum cel de la Doicești, parte a parteneriatului strategic cu SUA.

„Simțim nevoia să-l avertizăm pe Ilie Bolojan să rămână în limitele date de Constituție. Un premier demis are prerogative doar în a administra treburile țării. Ceea ce face Bolojan, la acest moment, este să pună în discuție parteneriate strategice și să slăbească companii strategice ale statului român.

Dacă vorbim despre proiectul de la Doicești, este un proiect strategic, face parte din parteneriatul cu SUA și luările de poziție ale primului-ministru nu se înscriu în limitele Constituției. Aceste lucruri se văd și pe Bursă, fluctuații ale acțiunilor, nu doar ale Nuclearelectrica, ci și ale partenerilor Nuclearelectrica. Trebuie să înceteze cu aceste lucruri”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Nu facem majoritate cu AUR”

Referitor formarea unei majorități cu AUR, după ce grupul „Pace – Întâi România” și-a exprimat intenția unei majorități alături de PSD și partidul lui Simion, liderul PSD a precizat:

„Am spus la Cotroceni că nu facem majoritate cu AUR. A doua linie roșie este un management de tip Ilie Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Guvernul nu poate să adauge la ordonanța SAFE chestiuni care nu au legătură cu SAFE

Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, a depus la CCR o sesizare referitoare la Ordonanța pentru programul SAFE. În cadrul declarațiilor de presă, social – democratul a precizat aspectele adăugate la ordonanța SAFE de premierul demis nu aveau legătură cu programul de înarmare.

„Am făcut această sesizare pentru că așa e corect. Guvernul nu poate să adauge la ordonanța SAFE chestiuni care nu au legătură cu SAFE, dar sunt pe circuit parlamentar”, a mai adăugat liderul social-democrat.

„Eu, în ultimele 11 luni, nu am văzut vreo reformă din partea Guvernului. Să dai oameni afară nu e reformă, să pui în transparență publică imobilele RAPPS nu e reformă, e o strategie de imagine”, a declarat Sorin Grindeanu.

FOTO: Mediafax/VIDEO: Sorin Grindeanu FB

