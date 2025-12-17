Susţinătorii ministrului Radu Miruţă sar cu bani să-l ajute să-şi plătească amenda de la AMEPIP. Radu Miruţă: „Nu-mi donaţi mie”

Nici n-a anunţat bine că a fost amendat cu 15.000 de lei de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice pentru că şi-a numit nişte apropiaţi în funcţii de conducere la Avioane Craiova, că simpatizanţii săi au şi sărit să-l ajute cu bani ca să-şi plătească amenda. Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a refuzat, însă, pe motiv că are „o situație financiară bună”.

Radu Miruță, ministrul Economiei și ministrul interimar al Apărării, a fost amendat cu 15.000 de lei de la AMEPIP.

„Pentru că am refuzat să girez numiri controversate și am pus temporar oameni de bună-credință, până la clarificarea unei selecții viciate (așa cum a constatat și Corpul de Control), astăzi sunt sancționat”, a explicat Miruţă, pe facebook.

Potrivit ministrului Radu Miruță, motivul sancțiunii a fost conducerea companiei de stat Avioane Craiova, care de aproape nouă ani se află sub interimat. Acesta a mai spus că, potrivit legii, numirea unui nou șef la cârma companiei ar trebui să se facă în maxim 150 de zile.

„Avioane Craiova are conducere interimară din 2016, numită „din pix”. În decembrie 2016 s-a declanșat formal o procedură de selecție care, potrivit legii, trebuia finalizată în 150 de zile. Au trecut aproape 9 ani și nu s-a terminat. Ani la rând, numirile interimare nu au deranjat pe nimeni. Când am încercat să corectez ce era strâmb, amenda a venit pe numele meu. Legea spune că sancțiunea o plătește cel aflat în funcție la momentul controlului, 15000 lei, fara reducere la jumatate. Nu îmi pare rău. Pentru că, în fața unei alegeri simple – să închid ochii sau să-mi asum – am ales să fac ce e corect”, mai spune Miruță.

Imediat ce au aflat că ministrul lor favorit a fost amendat, românii au sărit să-l sprijine fiecare cu ce a putut; unii cu încurajări, iar alţii, chiar cu bani. Radu Miruţă le mulţumeşte, însă le refuză ajutorul financiar şi chiar îi îndeamnă pe filantropi să-i ajute pe aceia „care au cu adevărat nevoie”.

„𝐎𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢 𝐛𝐮𝐧𝐢, 𝐯𝐚̆ 𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐮𝐦𝐞𝐬𝐜 𝐝𝐢𝐧 𝐬𝐮𝐟𝐥𝐞𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐬𝐮𝐬𝐭̦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞! Am primit zeci de mesaje de încurajare, dar și oferte de a-mi dona bani pentru a plăti amenda primită de la AMEPIP. Mă înclin în fața generozității voastre! Dar vă rog ceva: nu-mi donați mie. Slavă Domnului, am muncit din greu înainte de a intra în politică și am o situație financiară bună. Poate și asta deranjează pe unii, că n-am venit în politică pe combinații și că nu răspund la comenzi. Dacă vreți să faceți un bine, uitați-vă în jur și ajutați-i pe cei care au cu adevărat nevoie si mai ales: nu tolerați neregulile politicienilor in jurul dumneavoastră. Nu doar de Crăciun, ci ori de câte ori puteți. Sunt oameni în suferință, copii fără resurse, dar și cauze drepte care au nevoie de sprijinul nostru, de resurse financiare pentru a face și mai mult bine în comunitate. Binele devine puternic când îl facem împreună. Vă mulțumesc și vă încurajez să fiți, mereu, de partea corectă. Eu vă asigur că oriunde voi fi pe lumea asta, voi continua cu toată puterea să fac ceea ce este drept, ce este corect”, a transmis Radu Miruţă, pe facebook, miercurie seara.

