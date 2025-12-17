Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Florin Bădiță, fondatorul „Corupția Ucide”, vrea să-i recruteze chiar și pe susținătorii lui Georgescu

După mai mulți ani de adormire, gașca #Rezist se reunește și încearcă să aprindă din nou țara. Florin Bădiță, unul dintre fondatorii ONG-ului „Corupția ucide”, a revenit în spațiul public și le cere, culmea, susținătorilor lui Călin Georgescu să se alăture protestelor din Piața Victoriei. Cunoscut pentru manifestările sale excentrice, precum protestul în chiloți de la metrou, Bădiță are planuri mari și îi propune lui Bolojan un „pomelnic” de revendicări.

Vedetele #Rezist își reiau locul de lideri ai protestelor pentru „eliberarea justiției capturate.” Florin Bădiță, cel mai tânăr activist din perioada 2015-2020, are planuri mari pentru protestul izbucnit după materialul Recorder. A dat anunț de recrutare și caută noi activiști chiar din rândul suveraniștilor.

Bădiță a postat recent pe grupurile celor care îl susțin pe fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, cărora le cere să se alăture protestelor #Rezist. Cum susținătorii fostului candidat la Alegerile Prezidențiale pregătesc un protest în 28 Decembrie, Bădiță vrea să-i convingă să vină să se antreneze la mitingul #Rezist de vineri din Piața Victoriei.

„Încălzirea pentru protestul pe care îl faceți pe 28 Decembrie”

Ca pe vremurile în care pagina de Facebook, Corupția Ucide, enunța revendicările străzii după tragedia de la Colectiv, Florin Bădiță a pregătit un pomelnic de cereri și pentru Ilie Bolojan.

„BOLOJANE, DU GUNOIUL!”

Presiune publică pentru reformă reală în Justiție

Independența Justiției din România este grav compromisă. Conducerea instanțelor și a parchetelor este capturată de o rețea de influență politico-judiciară care blochează dosare de mare corupție, protejează abuzurile și persecută magistrații onești. Fără acțiune imediată, statul de drept continuă să fie golit de conținut.

REVENDICĂRI IMEDIATE

1. Măsuri urgente privind conducerea parchetelor

● Inițierea procedurii de revocare a Procurorului General al României, Procurorului-șef DNA (Marius Voineag) pentru blocarea sistematică a dosarelor de corupție, conform art. 172 din Legea nr. 303/2022.

Premierul Ilie Bolojan trebuie să solicite Ministrului Justiției declanșarea imediată a procedurilor legale.

2. Revizuirea imediată a Legilor Justiției adoptate în 2022

Solicităm:

● Desființarea mecanismelor de control politic și informal introduse de legile promovate de fostul ministru Cătălin Predoiu.

● Revenirea competenței de anchetare a magistraților pentru fapte de corupție la DNA.

● Reintroducerea procedurilor deschise, transparente și competitive pentru numirea în funcțiile de conducere din instanțe și parchete.

3. Desființarea structurilor inutile și blocante

● Desființarea Serviciului de Anchete Speciale, care nu a produs rezultate reale în combaterea corupției din magistratură.

Redistribuirea competențelor către parchetele competente, în funcție de natura infracțiunilor.

4. Modificări structurale esențiale în Justiție

a) Repartizarea dosarelor să fie strict aleatorie, fără intervenția președinților de instanță

b) Limitarea drastică a puterii administrative a președinților de instanțe, pentru prevenirea abuzurilor

c) Eliminarea camerei preliminare, folosită ca instrument de tergiversare până la prescripție

d) Infracțiunile de corupție să fie imprescriptibile

e) Pedepsele pentru corupție să fie doar cu executare, fără suspendare și fără eliberare condiționată

f) Liberarea condiționată să fie posibilă doar după recuperarea integrală a prejudiciului

5. Reforma Curții Constituționale

● Limitarea strictă a competenței CCR la controlul constituționalității, fără interpretări extensive cu efect legislativ.

● Interdicția numirii în CCR a persoanelor care au fost membri de partid în ultimii 5 ani.

RESPONSABILITATE POLITICĂ

Toate aceste măsuri pot fi inițiate imediat de Ministrul Justiției și adoptate în regim de urgență.

Premierul Ilie Bolojan are obligația să impună aceste acțiuni.

Refuzul sau tergiversarea = DEMISIA Ministrului Justiției.

Ieșim în stradă pentru Justiție, nu pentru privilegii. Fără reformă reală, nu există stat de drept”, se arată în revendicările #rezist.

Cine a finanțat ONG-ul „Corupția Ucide”?

În spaţiul public au apărut, de-a lungul timpului, informaţii potrivit cărora Florin Bădiţă şi alţi membri #Rezist ar fi primit finanţări de mii de euro din străinătate.

„Unica noastră campanie în care primim donaţii recurente este cea prin care strângem suma de 800 şi ceva de euro, bani cu care plătim chiria pentru casa în care facem un hub de activism.

În afară de asta, noi nu am avut donaţii decât atunci când au fost campanii punctuale, când am strâns, de exemplu, în februarie 2017, bani pentru a face steagul României şi aveam nevoie de fonduri pentru a cumpăra acele foi roşu, galben şi albastru.

Banii se strângeau prin campanii online, iar sumele sunt mult mai mici decât se vehiculează. Au fost cinci-şase oameni, cetăţeni români care, sătui de ce se întâmplă în ţară, ne-au susţinut. Ne contactează şi ne întreabă: cu ce putem să vă ajutăm. Şi, în total, nu cred că au fost mai mult de 200-300 de euro”, a susținut Florin Bădiţă pentru DC News, la vremea respectivă.

Sandy Matei, bătăușul de bătrâni, revine la proteste

Un alt simbol #Rezist, Sandy Matei, a revenit în Piața Victoriei, acolo unde acum 8 ani a bătut un bătrân care le cerea socoteală protestatarilor.

2017. Bătrânul bătut pe stradă de Sandy Matei

Acum, noua țintă a protestatarului este judecătoarea Lia Savonea.

Lider #Rezist, marele absent al protestelor

Unul din marii absenți ai protestelor este activistul Cristian Dide, cel care posta mesaje pe clădirea Guvernului. În 2021, protestatarul a fost arestat preventiv pentru o lună, după ce a trimis un pachet care conținea substanțe interzise chiar la sediul DIICOT.

