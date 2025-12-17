Bugetul de stat pe 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie. „Ordonanța trenuleț”, săptămâna viitoare

Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie, au declarat pentru Gândul surse din cadrul coaliţiei de guvernare. Potrivit acelorași surse, „Ordonanța trenuleț” ar putea ieși săptămâna viitoare.

Liderii Coaliției au decis în ședința de astăzi că salariul minim va crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei. Nu este singura decizie de azi a Coaliției. Surse politice au declarat pentru Gândul că proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie, iar „Ordonanța trenuleț” pentru reducerea cheltuielilor bugetare ar putea fi gata săptămâna viitoare.

Urgența în această perioadă este ca România să aibă bugetul pe 2026, a anunțat, de la Londra, miercuri, președintele Nicușor Dan.

„Bugetul va intra într-un deficit poate puțin peste 6%, dar va demonstra piețelor financiare că țara este serioasă”, a mai spus șeful statului, subliniind, în discuția despre aplicarea reformei Guvernului, că „aceasta a întârziat”.

