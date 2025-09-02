Premierul Ilie Bolojan a precizat, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria, că propunerea Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, de a reduce posturile din administrație cu 25% ar fi însemnat că „facem reduceri ale căror efecte sunt aproape nule”.

Ilie Bolojan a explicat motivul pentru care a refuzat propunerea Ministrului Dezvoltării de a se limita la o reducere a posturilor de 25%. Premierul a precizat că, potrivit calculelor sale, în Administrația locală figurează 190.000 de posturi, însă doar 130.000 ar fi ocupate efectiv. Acesta a precizat că o reducere de 25% ar fi avut „efecte nule”.

„Numărul de posturi efectiv ocupate sunt 130.000. Între numărul maxim de posturi, unde poate acționa Guvernul, și numărul efectiv de posturi ocupate sunt 32% posturi, care nu au fost înființate sau sunt vacante. Când reduci 25% nu atingi niciun post ocupat. Atunci când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere de 25%, facem ce am mai făcut, le spunem oamenilor că facem reduceri ale căror efecte sunt aproape nule. De aceea am propus să facem o analiză asupra Administrației din România. Aceste calcule vor fi publice și se va face pe fiecare județ și localitate, numărul maxim de posturi aprobate și simulările de reduceri de personal și veți vedea cine are personal în plus și va trebui să facă reduceri.”, a declarat Bolojan în cadrul conferinței.

Bolojan insistă asupra reducerii personalului cu 45% în 60% din unitățile administrative

Ilie Bolojan a prezentat de asemenea calculele după care se ghidează pentru a face reduceri de posturi. Acesta a precizat că pentru o reducere efectivă de 15% a personalului, înseamnă o reducere de 45% a posturilor, adică eliminarea posturilor din administrație în 60% dintre unitățile administrative.