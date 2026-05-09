De Ziua Europei, Nicușor Dan reia promisiunile de rezolvare a crizei politice: „România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil”

Nicușor Dan a transmis astăzi un mesaj de Ziua Europei, de la Palatul Cotroceni. Mesajul președintelui a venit la câteva zile după ce a decis anularea recepției oficiale organizate anual de Ziua Europei la Cotroceni.

Nicușor Dan a transmis că a încehiat primul set de întâlniri cu partidele și a explicat că a observat constrângeri atunci când acestea vin la negocierile pentru formarea unui nou Guvern.

„Am încehiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanți ai minorităților naționale. Am văzut, cu ocazia asta, constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vine la negocierea care începe. Există, deci, niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor discuta pe aceste scenarii”.

Șeful statului a promis că România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil și a vorbit despre acordul pe politicile mari, OCDE, SAFE și PNRR.

„Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OCDE, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României, asumată, și în sensul ăsta, Guvernul care va veni va afea ca obiectiv ca până în toamnă să propună Parlamentului bugetul pe 2027. La mulți ani, Europa! La mulți ani, România!”

De asemenea, președintele României a vorbit despre Uniunea Europeană care a însemnat pace și prosperitate și a subliniat că pace nu este de la sine înțeleasă, făcând referire la războiul ruso-ucrainean.

„Sărbătorim azi Ziua Europei, mâine Ziua Independenței. Sunt două momente legate între ele, legate de destinul occidental al României. E util ca în momente ca acestea să ieșim din logica momentului și să avem o privire de ansamblu, în perspectivă, asupra istoriei recente a României. Uniunea Europeană a însemnat, în primul rând, pace în Europa, iar pacea aduce, în primul rând, prosperitate. Pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem în războiul care se desfășoară lângă noi”.

Nicușor Dan a anulat recepția de Ziua Europei, după demiterea lui Bolojan

Evenimentul a fost anulat având în vedere evoluțiile de pe scena politică internă generate de adoptarea moțiunii de cenzură în Parlament. Nicușor Dan a transmis că vor urma consultări pentru desemnarea unui nou premier.

Șeful statului a exclus posibilitatea alegerilor anticipate și a afirmat că România rămâne un stat stabil.

„Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţonale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

De asemenea, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de Ziua Europei. Acesta a vorbit despre apărarea valorilor democratice și despre existența „unui mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism".

