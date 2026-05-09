Ilie Bolojan, de Ziua Europei: „În România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism. Astăzi, acest sistem reacționează”

Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Europei pe contul său de Facebook. Oficialul spune că „ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism, un sistem în care unii avansau prin relații, nu prin competență, în care resursele statului serveau rețele de influență, nu oamenii”.
În mesajul transmis, Ilie Bolojan vorbește despre apartenența României la valorile europene și despre sprijinul oferit de statele membre ale Uniunii Europene. Acesta spune că își dorește ca țara noastră să fie parte a unei comunității „a regulilor, a muncii și a libertății”.
„Europa înseamnă parteneriate puternice, încredere și solidaritate între țări care au ales același drum. Înseamnă că România nu este singură, ci lucrează alături de oameni și state care cred în aceleași valori și care construiesc împreună un viitor mai sigur și mai prosper.
Astăzi vorbim despre apartenența României la un spațiu al valorilor comune și despre o alegere pe care trebuie să o protejăm. Ne dorim o țară care parte dintr-o comunitate a regulilor, a muncii și a libertății sau întoarcerea la un sistem bazat pe privilegii, obediență și nedreptate.”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.
Premierul susține că reformele din țara noastră afectează interesele unor grupuri care au beneficiat ani la rând de privilegii și influență. În opinia lui Bolojan, modernizarea este o luptă grea.
„Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism, un sistem în care unii avansau prin relații, nu prin competență, în care resursele statului serveau rețele de influență, nu oamenii. Astăzi, acest sistem reacționează. Pentru că reformele îi taie privilegiile și sursele de putere. De aceea, modernizarea României este o luptă grea”.
În finalul mesajului, Bolojan le-a mulțumit celor care participă la manifestațiile dedicate valorilor democratice și a vorbit despre importanța apărării democrației.
„Le mulțumesc tuturor celor care ies astăzi în stradă pentru valorile democratice. Chiar dacă nu sunt în București, sunt alături de ei și de toți cei care cred într-o Românie europeană, modernă și dreaptă. Democrația nu se apără o dată la câțiva ani. Se apără în fiecare zi. La mulți ani, România! La mulți ani, Europa!”.
