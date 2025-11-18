UPDATE: Ilie Bolojan insistă să fie eliminate Educația și Sănătatea de la excepții și de aici a început o nouă ceartă între liderii partidelor. UDMR și PSD se opun tăierilor din Educație, dar Bolojan vrea să se taie de la învățământ.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Chiar în aceste momente, la Palatul Victoria, se discută reforma administrativă centrală, potrivit unor surse Gândul. Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Ionuț Moșteanu pregătesc proiectul legii de reformă în administrație. Legea ar prevede că ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile față de anul trecut.

Bolojan urmează să își asume răspunderea în Parlament pe acest proiect, care prevede totodată și desființarea funcției de inspector guvernamental și desființarea cabinetelor subsecretarilor de stat.

Cheltuielile de personal din cadrul ministerelor se reduc cu 10%, față de cheltuielile de personal înregistrate în anul 2025. Ordonatorii principali de credite pot stabili procente mai mari sau mai mici de 10% pe fiecare ordonator de credite, însă reducerea cumulată în anul 2026 a cheltuielilor de personal trebuie să fie de 10%.

Ceartă în coaliție pe excepțiile de la lege

Sorin Grindeanu a declarat marți că a fost discutat acest subiect și în ședința coaliției, și îl critică pe Ionuț Moșteanu, care spune că nu e de acord cu tăierile de la armată.

„L-am sunat pe premier și i-am spus cum unii încearcă să pară frumoși și i-am spus că cu această abordare PSD nu e de acord și el a spus la fel. S-a discutat aseară în Coaliție ca această reducere de cheltuieli cu 10%. Pe de altă parte, administrația locală spune pe bună dreptate: Nu se poate ca povara să pice doar pe administrația locală. Acest lucru a fost luat în calcul de premier când a venit cu această propunere de 10%. Astea sunt discuțiile iar apoi vin unii să pozeze”, a declarat Grindeanu.